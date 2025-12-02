低溫+吸菸超傷心　醫示警：每天1支菸「心血管風險飆50%」

▲醫師提醒，低溫和吸菸會大幅提高心肌梗塞風險。（圖／達志示意圖）

記者趙于婷／台北報導

時序入冬，氣溫驟降時容易導致血管急速收縮，使血壓上升。醫師示警，若再加上吸菸造成的血管損傷與血液濃稠度增加，相互影響更會增加誘發心肌梗塞或中風等心血管疾病風險。根據研究顯示，即使每天只吸1支菸，罹患冠狀動脈心臟病的風險仍比非吸菸者高出50%、中風風險高出25%，這表示吸菸量沒有安全值，即使只抽一根也會傷害心血管健康。

冬天氣溫驟降時，人體交感神經活性上升，使心跳加快、血管收縮及血壓升高，而吸菸所產生的尼古丁、一氧化碳、焦油等物質會造成血管發炎、加速動脈硬化、抑制血管彈性，兩者疊加下，極易形成血栓、引發冠狀動脈阻塞。

國健署提到，若遇到寒流來時，民眾多半緊閉門窗，使二手菸濃度在室內更高，家具、衣物殘留的三手菸也會長期危害家中長者、孩童及慢性病患者，增加心血管與呼吸道疾病的發生率。

台灣心肌梗塞學會黃群耀理事長指出，臨床證據顯示，心肌梗塞發作後的24小時內停止吸菸，是降低再次梗塞風險的關鍵黃金期，若患者持續吸菸，再次復發的風險是已戒菸者的2.9倍；反之，若在急性期立即戒菸，其後心血管風險與非吸菸者相當，此外，系統性分析亦證實，冠心症患者戒菸可降低36%死亡風險，是所有生活型態介入中效果最明確的一項。

冬天是醫院急性心肌梗塞個案明顯增加的季節，其中許多患者具有吸菸習慣。國健署呼籲，除了要戒菸和注意血壓之外，建議民眾避免清晨或寒流來襲時進行劇烈戶外活動，若有胸悶、胸痛、冒冷汗、呼吸急促等症狀，應立即就醫。