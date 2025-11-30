48歲男腹脹「竟是腸腫瘤塞爆」　醫示警5大徵兆：初期無症狀

▲醫師提醒，要留意排便習慣改變，可能是大腸癌警訊。（圖／達志示意圖）

記者趙于婷／台北報導

48歲林先生時常覺得腹脹不適，偶爾出現血便，以為只是一般腸胃消化不良或痔瘡出血，由於兩、三個月都沒見好轉，檢查才發現大腸內有一顆大型腫瘤，已經佔據腸道約三分之二，檢查確定是大腸癌。醫師提醒，大腸癌初期症狀常不明顯，但要留意排便習慣改變、腹脹、血便、體重莫名下降、排便變細等，症狀持續超過三週，就應盡速就醫檢查。

行健大直健康管理診所梁程超醫師指出，大腸癌已連續多年位居台灣癌症發生率前段班，且近年有愈來愈年輕化的趨勢，臨床上不少40、50歲的上班族與工程師族群，因久坐、外食多、蔬果少、高紅肉攝取，加上缺乏定期檢查，容易忽略早期警訊。

梁程超說，在經過評估後，林先生接受無痛腸胃內視鏡檢查，檢查影像顯示大腸內有一顆大型腫瘤，已經佔據腸道約三分之二，進一步病理檢查確診為大腸癌，所幸因為及時發現，腫瘤仍有明確治療方向。

近年內視鏡技術也持續進步，AI輔助腸胃鏡成為重要利器。梁程超進一步說明，AI系統可在內視鏡過程中即時協助偵測微小病灶，辨識瘜肉或可疑組織，降低醫師因視覺疲勞或角度死角而漏掉早期病變的風險，研究顯示，AI輔助可提高腺瘤偵測率，有助發現早期大腸癌。

梁程超呼籲，年過45歲的民眾，尤其是長期外食、喜歡吃燒烤或紅肉、生活壓力大且久坐的族群，都應定期接受大腸癌篩檢，包括糞便潛血檢查與必要時的腸胃鏡檢查，尤其是在年末期間聚會多，難免大吃大喝造成消化不順，這時千萬別輕忽了長時間的消化小毛病，可能是大腸癌發出的警訊。

