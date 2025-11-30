「女友以為我不行」　上班族拒愛愛原因曝

▲醫師提醒，「射精後灼熱」絕對不正常。（示意圖／記者黃克翔攝）



記者陳俊宏／綜合報導

泌尿科醫師分享，最近門診來了一位苦惱的上班族，他自述，「醫師，我每次射精完後尿道都有刺刺麻麻的燒灼感，一直抗拒行房，女友還以為我不行了，冷戰很多次。」

恆昕泌尿科診所在臉書分享這起個案，並提醒，「射精後灼熱」絕對不正常！還可能造成伴侶感情危機；GG著火到底哪裡出了問題？可以分為「生理性」和「病理性」兩大類型：

[廣告]請繼續往下閱讀...

►生理性

1、射精時刺激

射精時精液快速流過尿道，對尿道黏膜造成刺激輕微受傷，不適感短暫且會自行緩解。

2、潤滑液刺激

對使用的潤滑液較為敏感、產生刺激，引起短暫刺激與疼痛，通常可快速緩解。

3、性生活頻繁

可能造成尿道充血、微血管破裂，或攝護腺過勞引起射精灼熱感，適當休息後可改善。

►病理性

大多是發炎與感染現象，同時伴隨頻尿、急尿、尿痛…等症狀，常見的病症有：

1、尿路感染

尿路感染（e.g.尿道炎、膀胱炎）會引起泌尿器官發炎、充血腫脹，在射精時因肌肉收縮引起疼痛、灼熱感。

2、攝護腺炎

攝護腺發炎時會充血腫脹、壓迫神經，使得射精時或射精後，感覺陰莖、攝護腺、會陰部有痠痛感，而疼痛感可能導致早洩、影響性功能。

3、精囊炎

精囊發炎時會讓射精過程感到疼痛、灼熱，並伴隨下腹悶痛、排尿困難等，嚴重會影響勃起功能或血精。

4、其他

其他生殖泌尿系統產生的感染，比如包皮龜頭炎、滴蟲感染…等。

►什麼時候需要就醫？

1、灼熱感時間延長、疼痛程度加劇。

2、伴隨其他症狀，如頻尿、急尿、尿痛、血尿、發燒或怕冷。

3、射精疼痛持續，且伴有下腹部、會陰部、睪丸或背部疼痛。

醫師提醒，射精後偶爾出現輕微灼熱感為正常，若持續時間長達數小時，或症狀反覆發生，都建議前往泌尿科檢查。

醫師表示，許多男性因為羞於啟齒，往往忍耐許久才就醫；慢性攝護腺炎（CP／CPPS）是持續射精後灼熱的最常見主因，且與壓力、久坐高度相關，透過藥物治療、生活型態調整與物理治療（如低能量震波），往往能大幅改善，別讓疼痛毀了親密關係，及早檢查才是上策！