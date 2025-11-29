天冷喉嚨不痛卻卡卡當心「梅核氣」作怪　中醫揭常見4原因





▲喉部類似異物梗阻的不順感，可能是中醫所稱的「梅核氣」。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者洪巧藍／台北報導

冬天將近，診間出現很多喉部不順，想咳卻咳不出、想吞又吞不下、喉嚨不紅不腫痛、吃飯喝水都正常的病人，這是中醫所稱的「梅核氣」。中醫師提醒，梅核氣可能與慢性咽喉炎、慢性鼻過敏、胃酸逆流、情緒緊繃等因素相關，包含工作經常要說話的老師、播音員，或者平時個性較緊繃、有時間壓力、三餐時間不定且吃飯時的休息時間短，都是好發族群。

初鳴堂中醫診所中醫師徐瑋憶表示，「梅核氣」在古代典籍《金匱要略》稱之為「咽中如有炙臠」，描述的維妙維肖，就像喉嚨卡了一大塊烤肉塊一般，氣機不暢的卡痰感，很多人會有清喉嚨的動作，或是想要用力咳嗽把喉嚨卡的痰咳出來，但實際上喉嚨裡面的痰不多，甚至是沒有痰，咳久了反而聲音沙啞。

[廣告]請繼續往下閱讀...

徐瑋憶分析四類可能發生原因，第一是「慢性咽喉炎」，患者會有喉嚨異物感、卡感、想藉由清喉嚨及咳嗽將異物咳出卻咳不出、喉嚨乾癢、聲音沙啞，吞嚥或躺下時咳嗽會加重，刷牙時可能會作嘔、想吐反胃。提醒這類民眾喉嚨卡時喝溫水，切勿用力咳嗽清痰。

第二是「慢性鼻過敏」，會出現咽喉卡感，同時鼻塞、噴嚏、鼻涕透明或鼻水倒流、咳嗽，躺下時因鼻水倒流而喉嚨癢加重咳嗽，可能出現耳悶；建議做好頸部、頭部的保暖，也可以做有氧運動，促進血循。

第三種是「胃酸逆流」，這類一半的人出現咽喉胃酸感，一半的人出現咳嗽。咽喉乾卡感飯後或飯前加重、或清晨起床時明顯，三餐不定時、吃飯配飲料、吃湯泡飯或湯喝太多、一吃飽就工作休息時間短、高壓生活。提醒要少吃辛辣炸烤、加工食物、香脆的零食，戒煙酒，咖啡及茶適量，建議剛吃飽不要馬上坐下，馬上走路散步促進消化。

最後是「情緒緊繃」，因為緊張時喉嚨卡感、高壓生活、運動量過少，情志鬱結，肝氣夾痰，建議可運動舒壓、冥想、八段錦、建立社交支持，冬季曬太陽、戶外大自然走走、觀賞藝術人文古蹟。