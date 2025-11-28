ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

她糖尿病「腳潰瘍半個棒球大」　亞東醫院「血循再灌流」免截肢

▲▼ 糖尿病足 。（圖／亞東醫院提供）

▲陳女士苦於糖尿病足，原本傷口有半個棒球大且深可見骨，經亞東醫院跨團隊治療後大幅改善。（圖／亞東醫院提供）

記者邱俊吉／台北報導

59歲的電子業女主管陳女士的糖尿病控制不佳，導致足跟潰瘍難改善，傷口一度有半個棒球大，且深可見骨，曾被醫師建議膝下截肢，讓她焦慮萬分，後來到亞東醫院治療，經「血循再灌流」手術合併脂肪幹細胞治療，再加入PRP（自體血小板生長因子）輔助，成功保住足部，並重拾自力行走能力。

亞東醫院整形外科主任張惇皓指出，因糖尿病不穩定，導致陳女士的傷口迅速惡化，當時先由心臟內科執行「血循再灌流」手術改善血流，再以脂肪幹細胞促進組織修復；經2個月後，原本15平方公分的傷口縮小至1平方公分，癒合率達9成。

張惇皓說明，脂肪幹細胞會分泌生長因子，可促進血管增生，並具有抗發炎效果，與重建後的血循互相補強，方使困難傷口有機會逆轉；為加速癒合速度，醫療團隊進一步規劃PRP輔助治療，可強化血管新生及組織增生，對多重慢性病、潰瘍深度較大的患者尤其具有價值。

亞東醫院心臟血管內科主治醫師蔡浩元則說，即便血管打通，若組織壞死未改善仍可能走向截肢，因此跨科整合對於困難傷口治療至關重要，如今陳女士已能重新逛市場，料理家人三餐。

亞東醫院副院長張至宏表示，該院自2023年成立整合性照護團隊，專責處理糖尿病足及缺血性潰瘍，此成功案例透過多專科合作，再結合細胞治療與新興科技，才得以展現理想療效。

關鍵字： 標籤:糖尿病足 血循再灌流 幹細胞治療 PRP療法 跨科合作

