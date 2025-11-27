刺激神經可防肌肉老化　醫：「全力垂直跳」效果勝過慢跑

▲類似跳繩的垂直躍起動作，並用全力進行，可刺激神經，也有助預防肌肉老化。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者邱俊吉／綜合報導

台灣邁入超高齡社會，許多人擔心肌少症，想多練肌肉，對此，復健科醫師王思恒指出，預防肌肉老化最重要不是補蛋白，而是「刺激神經」，因為神經在40歲後會自然凋亡，這也使肌肉失去指揮來源，建議日常生活中加入像「垂直跳」這類快速、具爆發性運動，更能減緩肌肉成為「孤兒」。

王思恒在臉書寫道，隨著年齡上升，脊髓內負責傳遞動作命令的「α運動神經元」會逐漸凋亡，而當神經缺席，底下的肌肉纖維就像斷線的風箏，收不到訊號，只能持續萎縮，但人體其實擁有補償能力，只要給予正確刺激，活著的神經會長出新的「側芽」來接管失聯肌肉，重新建立神經支配。

基於這點特性，面對肌少症，重點不是將肌肉練到痠痛，而是「喚醒神經」。王思恒指出，一般人常以為重訓要累才有效，但從神經訓練角度來看，「快」比「重」更關鍵，而要啟動平常沉睡的運動單位，只有2種方式，包括抬起非常重的重量，或以較輕重量做到接近力竭；其次是進行極快、極具爆發力動作。

王思恒說明，由於神經訓練的原則相當明確，就是快、爆發性，所以每組做3至5下即可，因為練的是「訊號品質」不是耐力，而且休息要夠久，覺得完全恢復再做下一組。

實際操作上，垂直跳是效果顯著的經典動作，只需想像地板很燙，用全力跳起，每一跳都全力啟動大腿與臀部神經，不需連續跳；另一項訓練是藥球砸地，只要高舉藥球後全力砸下，動作要快，像要砸穿地板，才能有效徵召核心及上半身的快速神經元。

王思恒提醒，傳統的慢跑、散步對神經刺激有限，即起在運動菜單裡多一些「速度」， 不只留住肌肉，也留住珍貴的神經迴路，抗老的效果會更好。