男遭步槍射擊臉骨粉碎　三總3D列印技術成功重建顱顏

▲男子槍傷嚴重，三總團隊透過3D列印等高難度技術成功重建顱顏。（圖／三總提供）

記者邱俊吉／台北報導

一名年輕男性遭步槍擊傷，造成臉骨粉碎、呼吸道阻塞，甚至腦部暴露，被緊急送至三軍總醫院搶救，經醫療團隊啟動跨科協作，展開高難度顱顏重建治療，透過3D列印輔助導航等技術，成功助患者在重創後找回外觀及生活功能。

三總整形外科主治醫師徐國峰表示，傳統顱顏重建需靠醫師反覆修整骨骼角度，耗時且密合度有限，而該院團隊導入 3D列印技術，在術前以虛擬模型模擬額鼻骨、下顎等結構，術中依模板精準切割，大幅縮短時間並提升準確度。

[廣告]請繼續往下閱讀...

以下顎重建為例，3D模板可事先規劃腓骨移植的角度及位置，使術後外觀和咬合功能更自然。

徐國峰指出，在這名嚴重顱顏創傷個案中，整形外科與神經外科、口腔外科、耳鼻喉科、胸腔外科協力完成多階段治療，包括清創、顱骨重建與軟組織修復，團隊先以股前外側皮瓣重建鼻中隔及硬顎缺損，並由神經外科負責顱骨清創和人工腦膜覆蓋。歷經多次調整，患者才恢復呼吸與進食，後續再接受鼻重建，外觀逐漸回復，日前已重返社會。

針對手術設計，徐國峰說，醫療團隊除遵循「Replaced like with like」原則，取用最接近的組織，來修補缺損的部位，並透過3D虛擬模型重建缺損額鼻骨，同時依面部比例設計植入物角度及長度，使五官更趨自然。

徐國峰也說，重建背後亦仰賴燒燙傷中心和國家皮庫支援，此案例是急診、手術到術後照護高度協調所累積的成果。

對於顱顏重建，徐國峰認為，透過智慧化、數位化，可望為顏面重建、骨折處理及腫瘤術後修復帶來更高精準度，也為患者重生提供更多可能。