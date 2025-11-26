ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

黃金7小時睡眠時間曝　「5分鐘腦袋關機」9技巧

▲經痛,月經,睡覺,MC,失眠,外漏,生理期。（圖／記者謝婷婷攝）

▲您有睡眠困擾嗎？（示意圖）

記者陳俊宏／綜合報導

許多人有失眠問題，精神科醫師楊聰財分享，如何5分鐘入眠「訓練腦袋關機」，並公開9大睡好覺祕笈，像是放棄「章魚性格」、白天要喝足夠的水；且每天睡眠以6~8小時為原則，7小時最理想，黃金睡眠時間是晚間11時至早上6時。

楊聰財在臉書說，你是哪一種睡不好？

1、入睡困難

躺半小時還在想東想西。

2、睡了易醒

起來上廁所就再也睡不回去。

3、整夜淺眠

好像一整晚都在作夢。

▼醫師說，每天要睡好，7小時最理想。（示意圖）

失眠,睡覺,賴床。（圖／記者李佳蓉攝）

楊聰財表示，不只是壓力，那些你以為的小習慣，其實都在悄悄偷走你的好眠，教你如何用5分鐘訓練腦袋關機，讓你擺脫失眠，給身體一場真正的休息。

1、四能（護好身心健康的4根柱子）

能睡、能吃、能（運）動、能笑。

2、四發（正確的紓壓方法）

說、唱、做、寫（每天要寫快樂日記1~3件，最好在睡前1小時進行）。

3、放鬆訓練：深呼吸吐氣

一天至少80次（早上、中午、晚上、睡覺前各至少20次，放鬆做，慢慢做）。

4、（運）動（333）

一周至少三天，一次至少30分鐘，心跳至少一分鐘130次，以出汗做指標。

5、上床腦袋要訓練腦袋關機、自我催眠（30分鐘內要入睡）

默數一個最簡單的數字（例如：777）。

6、每天要睡好

以6~8小時為原則，7小時最理想（黃金睡眠時間：晚間11時至早上6時）。

7、白天少躺床

最多不要超過1小時。

8、白天要喝足夠的水（體重 x 30CC／天）

上床前4小時起（晚間7時）要限水。

9、放棄「章魚性格」

學習調整「什麼都要管以及擔心」的態度。

關鍵字： 睡覺 失眠 楊聰財

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

