6年情斷心碎…她轉身做「這件事」！44歲抱娃圓夢：像買生育保險

記者游瓊華／台中報導

曾因6年戀情告終，44歲的科技業工程師許小姐，靠著38歲時「分手後去凍卵」的決定，在去年婚後透過AI試管技術，於今年順利產下健康女嬰。她趕在感恩節前夕帶家人回台中茂盛醫院感謝，分享這段從失戀到圓夢的心路歷程，並以自身經驗強烈建議：「一定要做計劃性凍卵，才有機會抓住未來的幸福！」

現年44歲的許小姐回憶，38歲那年與交往6年的男友分手，她便毅然決定到醫院凍卵，當作送給自己的禮物，也像是為未來的幸福「買保險」。當時她成功冷凍了23顆卵子，為日後的生育之路留下生機。3年前，她結識了新加坡籍的先生，婚後立即啟動試管療程。

許小姐與同為工程師的先生講求效率與數據，決定採用「第4代AI人工智慧試管嬰兒技術」，並搭配PGT-A、ERA等多項檢測，精準找出最健康的胚胎與最佳植入時間。丈夫李先生也心疼表示：「每天一針針扎在肚皮上，如果沒有成功，對太太的身心都是煎熬。」所幸，在多項技術輔助下，許小姐植入一次就成功，在短短14個月內順利產女。

台中茂盛醫院執行長李俊逸指出，許小姐的案例凸顯「婚前凍卵」如同購買保險，為女性爭取更多生育時間。他也提醒，統計發現38歲以下女性近1/4生育力已拉警報（AMH<2），建議30歲以上女性應定期檢查，提早規劃。即將隨丈夫移居新加坡的許小姐，目前也正積極諮詢，希望能盡快拚到二寶。