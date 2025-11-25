氣溫降誘發「溫差性過敏」　醫解析4大體質症狀不同

▲近期氣溫下降，不少人出現溫差性過敏。（圖／記者趙于婷攝）

記者趙于婷／台北報導

近日氣溫驟降，早晚溫差大，許多人開始出現「溫差性過敏」，可能會有打噴嚏、鼻塞等情形。對此，中醫師指出，在中醫觀點中，「溫差性過敏」可分為「風寒型、風熱型、濕熱型、脾腎虛型」，當外界溫差大於7度、相對濕度大於70%時容易誘發。

中醫師周宗翰指出，「溫差性過敏」又稱為「血管運動性鼻炎」，症狀有打噴嚏、鼻塞、鼻水流不停、鼻水倒流等情形，這也與自律神經失調有關，副交感神經興奮，造成鼻粘膜血管舒張和腺體分泌增加，排除感冒、確診、鼻竇炎、氣喘、支氣管炎、鼻竇炎等，出現發燒、喉嚨劇痛、痰多咳嗽多、嚴重鼻塞、呼吸喘，應馬上就醫及早治療。

而在中醫觀點中，有溫差性過敏的患者，日常要注意鼻腔及頸部的保暖，清晨可用溫熱毛巾熱敷鼻子，清晨及夜晚溫差大，外出最好要配戴口罩、帽子、薄外套、電扇不直吹脖子。溫差性過敏也可分為「風寒型、風熱型、濕熱型、脾腎虛型」，可依照症狀做對應治療和保健。

【風寒型】

症狀：鼻腔發癢、噴嚏、透明鼻水、鼻塞，尤其在清晨遇到冷空氣特別明顯。

保健：食物中可加入生薑、洋蔥、蒜等性溫熱的食材，避免生冷寒涼的食物，如冰飲、生菜沙拉、生魚片等。

【風熱型】

症狀：鼻涕黃稠或倒流、鼻塞、咳嗽、喉嚨痛癢，伴隨發燒、頭痛、口乾苦

保健：可在料理中加入蔥白及生薑，也可自製「菊花桑葉茶」，用菊花及桑葉各5克，泡300mL熱水悶泡5-10分鐘後可溫熱飲用。

【濕熱型】

症狀：鼻塞、鼻脹、鼻涕黃稠，常伴隨眼睛癢、口乾煩熱、咳嗽喉嚨癢等，平時喜歡吃燒烤、辣、炸物、加工食品等

保健：可攝取清熱利濕的食材，如冬瓜、薏仁、無糖綠豆湯、四神湯，避免辛辣、油炸、燒烤及酒類。

【脾腎虛型】

症狀：多年反覆發作鼻癢、噴嚏、鼻塞、流清鼻涕，同時會有怕風、怕冷、精神不振、腰膝痠軟等全身虛弱表現，早晚或遇冷空氣時症狀較明顯。

保健：可自製「紫蘇葉桂圓茶」，用紫蘇葉及桂圓各5克，泡500mL熱水悶泡10分鐘即可飲用。