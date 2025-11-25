沒發燒咳嗽X光片正常　男頸部腫1個月不消竟是「肺外結核」

▲男子頸部腫大持續不消，確診肺外結核。（圖／衛福部南投醫院提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

37歲外籍移工阿力（化名）近日發現右側頸部出現一處無痛性腫塊，且持續超過四週仍未消退，起初至診所接受抗生素治療但未見改善，遂轉診至衛福部南投醫院；經耳鼻喉科團隊詳細檢查後，確診為「頸部淋巴結核」，屬於「肺外結核」的一種，目前阿力已接受手術切除治療。

現支援南投醫院的國軍臺中總醫院耳鼻喉科醫師賴文森醫師指出，結核病並非只會侵犯肺部，約有15%至25%的病例為「肺外結核」，因此該名患者並無咳嗽、發燒等典型肺結核症狀，胸部X光檢查也顯示正常；「肺外結核」中又以「淋巴結核」最為常見，佔約三至四成，且多好發於頸部淋巴結，因初期通常沒有呼吸道症狀，也不會引起疼痛，非常容易與一般的淋巴結發炎混淆，導致患者延誤就醫。

南投醫院呼籲民眾，若發現頸部、腋下或其他部位的淋巴結腫大，持續二至四週以上，尤其是使用抗生素治療後仍無改善，或伴隨有夜間盜汗、體重下降、食慾減退等全身性症狀時，就應立即尋求專業診斷；自身有結核病接觸史或屬免疫力較弱的高風險族群，更應提高警覺。

賴文森強調，單純的肺外結核本身並不具傳染力，僅在合併「開放性肺結核」時才有傳染風險，因此確診肺外結核後仍應進行胸部X光及痰液檢查，以排除是否同時合併具傳染性的肺結核；他呼籲社會大眾不應對患者產生誤解或歧視，以維護其就醫意願與治療品質。