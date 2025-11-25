ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

健康雲

>

沒發燒咳嗽X光片正常　男頸部腫1個月不消竟是「肺外結核」

▲男子頸部腫大持續不消，確診肺外結核。（圖／衛福部南投醫院提供，下同）

▲男子頸部腫大持續不消，確診肺外結核。（圖／衛福部南投醫院提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

37歲外籍移工阿力（化名）近日發現右側頸部出現一處無痛性腫塊，且持續超過四週仍未消退，起初至診所接受抗生素治療但未見改善，遂轉診至衛福部南投醫院；經耳鼻喉科團隊詳細檢查後，確診為「頸部淋巴結核」，屬於「肺外結核」的一種，目前阿力已接受手術切除治療。

現支援南投醫院的國軍臺中總醫院耳鼻喉科醫師賴文森醫師指出，結核病並非只會侵犯肺部，約有15%至25%的病例為「肺外結核」，因此該名患者並無咳嗽、發燒等典型肺結核症狀，胸部X光檢查也顯示正常；「肺外結核」中又以「淋巴結核」最為常見，佔約三至四成，且多好發於頸部淋巴結，因初期通常沒有呼吸道症狀，也不會引起疼痛，非常容易與一般的淋巴結發炎混淆，導致患者延誤就醫。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲沒有咳嗽也會得結核病，男子頸部腫大竟是肺外結核。（圖／衛福部南投醫院提供）

南投醫院呼籲民眾，若發現頸部、腋下或其他部位的淋巴結腫大，持續二至四週以上，尤其是使用抗生素治療後仍無改善，或伴隨有夜間盜汗、體重下降、食慾減退等全身性症狀時，就應立即尋求專業診斷；自身有結核病接觸史或屬免疫力較弱的高風險族群，更應提高警覺。

賴文森強調，單純的肺外結核本身並不具傳染力，僅在合併「開放性肺結核」時才有傳染風險，因此確診肺外結核後仍應進行胸部X光及痰液檢查，以排除是否同時合併具傳染性的肺結核；他呼籲社會大眾不應對患者產生誤解或歧視，以維護其就醫意願與治療品質。

【八點檔女星車禍】顏曉筠騎車遭撞！慘摔倒地滑行

關鍵字： 頸部 腫塊 肺外結核 咳嗽 結核病 開放性肺結核

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

推動台灣高齡醫學整合照護　陳亮恭：希望每個人都被接住

鑽研兒童精神醫學的詩人　陳牧宏入列全球頂尖2%科學家

氣溫降誘發「溫差性過敏」　醫解析4大體質症狀不同

6年情斷心碎…她轉身做「這件事」！44歲抱娃圓夢：像買生育保險

流感增12死25重症　20多歲男發病5天住加護

「媳婦逼我兒去勢」婆婆看診狂抱怨　泌尿醫1句話結局逆轉

挺日旅遊注意！流感疫情直線上升「聖誕節達最高峰」

換季容易引發陰道感染　醫教5招遠離搔癢異味：每半年汰換內褲

11月連爆7例M痘確診　均為本國籍青壯男「北中南都有」

營養師推「4大營養素」改善手腳冰冷　建議每周運動150分鐘

讀者迴響

回到最上面