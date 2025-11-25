ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

35歲女嚴重經痛　醫檢查驚見「子宮長滿肌腺瘤」　

月經,生理期,經期,經痛,肚子痛,MC（圖／達志／示意圖）

▲醫師提醒，子宮肌腺瘤患者會有劇烈腹痛問題。（圖／達志示意圖）

記者趙于婷／台北報導

35歲的李小姐近3年總會因為生理期而腹痛難耐，就醫檢查發現子宮內佈滿子宮肌腺瘤。醫師提醒，子宮肌腺瘤好發於35至50歲的女性，患者會有劇烈腹痛、經血過多以及壓迫膀胱導致頻尿等症狀，長期下來更會因為子宮結構性改變與慢性發炎而影響受孕。

台北慈濟醫院婦產部部長陳國瑚指出，子宮肌腺瘤是一種子宮內膜異位的疾病，即子宮內膜腺體組織出現在子宮肌肉層內，導致子宮壁增厚、慢性發炎，形成原因多與經血逆流及免疫功能異常有關。

他進一步說明，子宮肌腺瘤好發於35至50歲的女性，是生育年齡婦女重要的婦科疾病，台灣地區婦女的盛行率約有20至30％，在不孕的女性中也相當常見。當這些異位（經血倒流並長入子宮肌層）的內膜組織在月經週期受到賀爾蒙刺激時腫脹發炎，就可能有劇烈腹痛、經血過多以及壓迫膀胱導致頻尿等症狀。

臨床診斷子宮肌腺瘤可以透過病人主訴、內診、超音波及抽血檢查來判斷。過去的治療方式有藥物及手術摘除子宮兩種，藥物治療可暫時控制經痛與經血過多，但長期使用荷爾蒙類藥物抑制劑容易出現類似停經更年期的副作用，例如熱潮紅、盜汗與骨質疏鬆。

台北慈濟醫院婦產部部長陳國瑚。（圖／院方提供）

▲台北慈濟醫院婦產部部長陳國瑚。（圖／院方提供）

而手術切除全部子宮雖能徹底移除病灶，但對希望保留子宮或仍有生育計畫的女性而言就無法再生育，代價較大；而若只切除局部子宮肌腺瘤，則無法完全清除、症狀改善有限。

隨著醫療科技的進步，微波消融成為近年來的治療新選擇，醫師在腹腔鏡及婦科超音波的導引下，將消融針精準進入病灶，釋放高能量微波破壞異常內膜腺體組織，使其失去活性而逐漸縮小壞死，達到止痛與減少經血的治療目的。

陳國瑚表示，微波消融治療的範圍不容易傷害周邊組織，也因為術中保護子宮內膜，病人術後不影響懷孕。他提醒，女性應定期接受婦科健康檢查，透過子宮頸抹片、抽血與骨盆腔超音波可早期發現異常，及時介入治療。

關鍵字： 月經 經痛 生理期 子宮肌腺瘤

