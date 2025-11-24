旗魚、海膽「鎘」超標　食藥署抽驗食品重金屬8件違規

▲「澎湖丁香魚」檢出重金屬鎘超標。（圖／食藥署提供）

記者趙于婷／台北報導

食藥署今公布「114年度市售食品中重金屬監測計畫7至9月執行結果」，總計有8件產品檢出重金屬鎘超標，包含「日本百合、巴西蘑菇、澎湖丁香魚、旗魚、海膽」等。食藥署表示，有業者無法提具來源資料，所轄衛生局依食品安全衛生管理法第47條共裁處15萬元罰鍰。

食藥署表示，114年度7-9月總計完成抽驗307件食品重金屬，包含26件食米及其他穀類、78件蔬果植物類、69件水產品、14件禽畜產品、39件蛋品及其加工品、41件嬰幼兒食品、9件油籽類、7件食用油脂、5件罐頭食品、5件飲料類、4件堅果類、4件果凍及果醬、2件乳品、2件盛裝飲用水、1件食鹽及1件蜂蜜。

違規產品包括一亨國際企業的「百合-日本（新鮮）」、「鮮百合」、日發中藥的「百合」、旭豐生物科技和翔達貿易的2件「巴西蘑菇」、澎祖海產加工廠的「澎湖丁香魚」、屏東永成行的「旗魚」、秀鳳姐的店「海膽」。

其中「百合-日本（新鮮）」、「澎湖丁香魚」、「海膽」等3件檢出重金屬鎘與規定不符，經地方政府衛生局命業者限期改正後，無產品可供複抽驗，後續列為加強管理。

另1件「鮮百合」、1件「百合」、1件「旗魚」及2件「巴西蘑菇」因業者無法提具來源資料，所轄衛生局依食品安全衛生管理法第47條共裁處15萬元罰鍰。

食藥署表示，食品業者應落實自主管理，若「規避、妨礙或拒絕本法所規定之查核」及「對本法規定應提供之資料，拒不提供或提供資料不實」，分別依違反食安法第47條第11款及第12款規定，處3萬元以上300萬元以下罰鍰；情節重大者，並得命其歇業、停業一定期間、廢止其公司、商業、工廠之全部或部分登記事項，或食品業者之登錄；經廢止登錄者，一年內不得再申請重新登錄。

▲▼食藥署今公布「114年度市售食品中重金屬監測計畫7-9月執行結果」。（圖／食藥署提供）