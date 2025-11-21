ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

台灣首度在化妝品驗出致癌蘇丹紅　醫示警「唇部產品」風險最高

▲▼擦護唇膏、化妝品，資料照。（圖／記者洪巧藍攝）

▲國內化妝品首度檢出禁用蘇丹色素，專家提醒唇類產品風險最高，圖為示意圖非當事問題產品。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

國內首度在化妝品檢出禁用蘇丹色素，受影響業者包括知名綠藤生機與歐萊德。皮膚科醫師指出，蘇丹紅最大風險在於會被吃進入，經腸道代謝產生致癌風險，化妝品會使用於皮膚、粘膜，其中又以護唇類產品風險最高，即使擦在皮膚上，小朋友也可能不小心食入。

中國今年10月底傳出有化粧品、保養品用到摻有蘇丹色素的原料，源頭來自新加坡Campo Research（Campo Cosmetics）Pte. Ltd. 製造的疑似含禁用色素蘇丹4號原料。

食藥署隨即在國內進行清查，包含抽驗網購平台陸製「且初越桔清透卸妝膏(無花果味)」檢出蘇丹4號；另綠藤生機自主通報「專心護唇油-莓紅版」也遭檢出，循線調查國內進口商輸入新加坡問題原料，下游影響知名廠商歐萊德、綠藤生機等14家國內外業者。

先前已在關心化妝品蘇丹紅議題的開業皮膚科醫師邱品齊受訪表示，他在中國大陸爆出問題之初就與食藥署聯繫，因為國際間普遍禁用蘇丹色素，原料商偷偷加了，製造商不知情，後來才被爆出；食藥署普查台灣原料相關產品而有檢出，相關誤用其實並不意外，但只要儘速回收應能控制風險。

▲▼食藥署檢出化妝品含有禁用蘇丹紅。（圖／食藥署提供）

▲食藥署檢出化妝品含有禁用蘇丹紅。（圖／食藥署提供）

邱品齊先前發文指出，蘇丹紅對於人類的致癌風險目前被國際癌症研究署 (IARC) 歸類為第3級致癌物 – 也就是無法歸類為致癌因子(Not classifiable as to carcinogenicity to humans)，然而在歐盟、美國、中國大陸及台灣，蘇丹紅皆不可以使用於食品中。

邱品齊文中也提到，蘇丹紅對於入體的影響主要是要經接觸或食入，藉由皮表微生物或腸胃道微生物還原酶、肝和肝外組織微粒體和細胞質的還原酶進行代謝，就能形成不同的芳香胺類化合物。而且在多項體外致突變試驗和動物致癌試驗中發現，蘇丹紅的致突變性和致癌性與代謝生成的芳香胺類物質有關。

邱品齊分析，化妝品使用於皮膚、粘膜，其中又以護唇產品風險最高，因為可能在使用時被吃進身體裡；至於外用產品風險相對低，但仍無法排除小朋友接觸吃到。

邱品齊也說，因為天然植萃的產品其顏色不鮮艷且容易褪色，業者可能會加入一些讓賣相較佳，先前胡椒、辣椒粉問題也是同樣；民眾要自我防範並不容易，但如果消費者若看宣稱天然卻異常鮮豔且香味持久的化粧品，要特別小心。

