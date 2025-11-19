耳鼻喉科改名「耳鼻喉頭頸外科」　衛福部：還是可以看感冒

▲衛福部預告修正「專科醫師分科及甄審辦法」，「耳鼻喉科」改名為「耳鼻喉頭頸外科」。（圖／ETtoday資料照）

記者洪巧藍／台北報導

衛福部預告修法將「耳鼻喉科」改名為「耳鼻喉頭頸外科」，引發網友討論原來耳鼻喉科會進行外科手術，甚至擔心以後是否不能去看感冒。衛福部醫事司副司長劉玉菁今（19）日表示，相關醫學會多年前已經改稱耳鼻喉頭頸外科，較為符合實際業務內容且與國際接軌，更名後完全不影響該科醫師看診，實務上也沒有規範醫師只能看哪一科，像是有些成人感冒也會到兒科去看。

衛福部近日預告修正「專科醫師分科及甄審辦法」草案，重點包括原本屬於次專科的感染科及重症醫學科，增列為部定專科，並將耳鼻喉科名稱修正成耳鼻喉頭頸外科，預告60天。

[廣告]請繼續往下閱讀...

其中耳鼻喉科更名引發網友討論，許多民眾以為耳鼻喉科就是看感冒，不清楚相關訓練需要開大量的頭頸手術，甚至擔心這樣耳鼻喉科是否還能看感冒。

劉玉菁表示，此更名是為了與相關醫學會的名稱保持一致。實際上，「耳鼻喉科醫學會」多年前就已更名為「耳鼻喉頭頸外科醫學會」，此次是衛福部的「部定專科」名稱跟進修正，且為了實務上便利性，耳鼻喉科醫師本來專科醫師證書不用特地更換，等期滿之後再來換新即可。

針對民眾的疑惑，劉玉菁強調，台灣本來就沒有硬性規定哪一科的醫師只能看哪一種疾病，比方說民眾感冒，可能會去看家醫科、耳鼻喉科，甚至有成人會去看兒科，因此並不影響民眾就醫權益。

至於新增「感染科」與「重症醫學科」為部定專科，劉玉菁解釋，過去「感染科」被視為「內科」的次專科，「重症醫學」則是跨科別的次專科，這些次專科的管理與認證多由各醫學會自行負責，國家無法強制要求登錄，也難以掌握確切的人力數據。

劉玉菁指出，改為部定專科之後，能精確統計全台有多少合格的感染科與重症專科醫師、實際執業人數、以及在全台各地的分佈情況，未來如果有發生新冠疫情等重大公衛事件，政府可做出更有效的資源調度與決策。