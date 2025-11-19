立委林憶君接藥師公會理事長　盼從結構改善缺藥問題

▲藥師立委林憶君將接任藥師公會理事長。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

民眾黨立委林憶君將於明（20）日接任藥師公會全國聯合會理事長，針對國內缺藥問題，林憶君表示，這是複雜且連動的問題，包含健保藥價過低讓製造成本高於給付價格，廠商因而退出市場，必須從結構上去改善，包含推廣學名藥、扶植國內製藥產業，確保藥品供應的穩定性。

藥師公會全聯會理事長日前完成改選，由原任秘書長的林憶君當選理事長，20日正式上任。林憶君今日出席社團法人中華亞健康協會與北市藥師公會活動受訪談及未來規劃，將著重三大核心「專業領航、權益保障、永續發展」，持續推動三方向，包含提升藥師專業價值，擴大對民眾服務、保障藥師權益與環境改善、最後是強化教育與國際交流。

[廣告]請繼續往下閱讀...

至於國內近期頻傳缺藥問題，林憶君表示，藥師公會全聯會有缺藥平台，與食藥署的溝通管道順暢。不過缺藥問題複雜，分析原因包含健保藥價太低，廠商製造藥已經高於健保價，就會退出整個市場。

林憶君認為，提升學名藥的社會接受度，是改善供應鏈的重要一環。「如果大家能接受學名藥，我們再扶植國內的製藥產業，就比較不會有缺藥的問題。」這也是全聯會長期向衛福部積極溝通的方向。

在國際布局方面，林憶君也提到，全聯會已與印尼、韓國建立姐妹會，12月將前往印尼完成續盟儀式，目前也正與日本洽談合作，盼讓台灣藥師在亞洲醫療交流上有更高能見度。

亞健康協會與北市藥師公會攜手展開全國性健康促進活動，首波集結600名藥師，與社區藥局化身「社區健康站」轉角遇健康，透過健康講座、免費量測、APP互動活動，帶動全民從日常生活守護健康。

▲亞健康協會攜手北市藥師公會助益社區健康站。（圖／記者洪巧藍攝）