全女醫門診護隱私　亞東乳醫中心1天完成乳房攝影、超音波及判讀

▲亞東醫院乳房醫學中心今正式啟用 。（圖／亞東醫院提供，下同）

記者邱俊吉／台北報導

亞東醫院乳房醫學中心今正式啟用，其中跨科整合的「全女醫女性乳房特別門診」備受關注。院方指出，該門診從報到、檢查到諮詢，皆由女性醫療團隊處理，並設置獨立候診區及專屬檢查動線，陪同男性僅能在報到區等候，希望女性在接受檢查、治療的過程中都能感到安心。

亞東醫院一般外科主治醫師雷秋文表示，乳房醫學中心整合乳房外科、腫瘤內科、放射腫瘤科與影像醫學科，患者可在同一空間完成乳房攝影、超音波及醫師判讀，患者不需穿著檢查衣在院內奔波；若影像異常，可立即安排粗針切片，大幅縮短確診時間。

35歲的吳小姐透過此一站式服務，得以快速化解乳癌困擾。雷秋文說，吳小姐因輪班繁忙，無法定期檢查，日前洗澡時摸到右乳硬塊，至該院檢查，當日完成乳房攝影、超音波與現場判讀，醫師懷疑是早期乳癌，立即安排粗針切片，1週後確診乳癌第1期，隨即完成手術，且基因檢測為低風險型，進行放療與抗賀爾蒙治療即可。

▲亞東乳醫中心設有「全女醫女性乳房特別門診」，陪同男性僅能在報到區等候。

針對乳醫中心特色，雷秋文指出，除了多團隊整合的一站式門診之外，還有每周1天的全女醫門診，與微創乳癌手術、乳癌術後SBRT立體定位放療、複合式術後疼痛控制（MMA）與術後早期復健等特色，其中SBRT 可將原本需數周的放療縮短至5 次，副作用低，而MMA則可減少術後疼痛及麻醉藥使用，有助快速恢復。

亞東醫院院長邱冠明表示，台灣乳癌5年存活率已超過9成，乳醫中心整合資源、提升治療效率，協助更多女性能在最短時間內獲得適合照護，而該中心日前也已通過醫策會乳癌照護品質再認證，將持續推動乳癌防治。