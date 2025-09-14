郭富城固定早上6點睡！醫揭「睡眠相位後移症候群」：日夜顛倒仍傷身

▲香港天王郭富城。（圖／記者黃克翔攝）

繼天后蔡依林後，香港天王郭富城的每天早上6點睡的生理時鐘再度引起關注。對此，醫師指出，日夜顛倒即使睡飽，對身體健康仍然會有負面影響，郭富城的狀態比較「睡眠相位後移症候群（DSPS）」，這是一種常見的晝夜節律睡眠障礙，生理時鐘比一般人慢，另基因變異也會讓人傾向晚睡晚起。

郭富城近日在節目上坦言自己常常到天亮6點才睡，然後在下午1、2點起床，但依然維持每天7、8小時的睡眠。有不少網友疑惑如果固定這樣的生理時鐘，對身體是否會有不好影響？精神科醫師楊聰財直言，日夜顛倒的睡眠時間會和生理節律脫鉤，導致體內的各種功能無法有效運作，一樣會對健康造成影響。

楊聰財說明，生理時鐘又稱為晝夜節律（circadian rhythm），是演化出來適應地球日夜交替的自然規律，會調節體內的各種生理活動，例如「荷爾蒙分泌」、「體溫變化」和「新陳代謝」，長期下來日夜顛倒的作息模式可能導致「內分泌失調、腸胃功能紊亂、心血管疾病風險增加、新陳代謝症候群和認知功能下降等。

不過楊聰財也提到，每個人的生理時鐘不完全一樣，這就是為什麼有些人是「夜貓子」，有些人是「晨型人」，這些差異是由基因決定的，研究發現，特定的基因變異會影響生理時鐘的設定，例如與時鐘基因相關的基因，這類人可能天生就傾向於晚睡晚起，但這並不代表他們可以完全忽略日夜節律，只是他們的作息時間點會比一般人稍微後移。

而有關郭富城的作息，楊聰財說，他的作息習慣很可能屬於「睡眠相位後移症候群」，這是一種常見的晝夜節律睡眠障礙，特徵是入睡時間和起床時間比正常人晚，通常延遲2小時以上，睡眠結構本身正常，只要在他們習慣的晚間入睡時間點，仍然可以獲得足夠且連續的睡眠，不過這類人容易在白天感覺疲倦。

楊聰財提醒，郭富城長期日夜顛倒，但看起來健康狀況還不錯，可能是因為他的整體生活方式、飲食、運動習慣都很自律，加上工作性質可能允許他有這樣的作息彈性，並不代表每個人都能如此，對於絕大多數人來說，遵循自然的日夜節律，才能讓身體的各個系統運作在最佳狀態，達到長期的健康。