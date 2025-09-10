ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

肝癌、肺癌治療更精準　北榮引進「複合式血管攝影暨CT」

北榮引進新式複合式血管攝影暨CT。（圖／北榮提供）

▲北榮引進新式複合式血管攝影暨CT。（圖／北榮提供）

記者趙于婷／台北報導

台北榮總引進新式「複合式血管攝影X光機暨電腦斷層掃描儀（簡稱：複合式血管攝影暨CT）」，進行肝癌、腎癌、肺癌、骨癌等腫瘤消融治療，經多年臨床實證，微創腫瘤介入治療兼具安全性與有效性，並能與手術、放射線治療互補，為癌症病人提供更多元且個人化的治療選擇。

北榮影像診療部先進微創介入診療中心主任沈書慧指出，血管攝影X光機是利用X光和顯影劑，即時顯示血管內的狀況，可幫助醫師以導管或針具進入病灶，進行微創治療，電腦斷層掃描儀則是透過X光從不同角度掃描，重建成清晰的斷層影像，讓醫師能夠精準看到腫瘤及周邊器官的位置和大小。

沈書慧說，複合式系統將「導航系統」和「即時監視器」合一，便於即時切換，可精確定位腫瘤，確保藥物或治療能正確到達腫瘤，避免傷到重要血管或器官，且不需移動病人到不同檢查室，減少轉送過程風險，讓醫師更精準、更安全的治療腫瘤。

沈書慧也列舉實際應用例子，一名52歲患者右腎因腎細胞癌而切除，僅存的左腎又出現新的腎細胞癌，且已侵犯腎靜脈。在此情況下如進行腫瘤冷凍治療，腎靜脈的血流會將低溫帶走，使腫瘤降溫不足，進而影響治療效果，若依標準治療，為控制腫瘤，可能必須切除唯一的左腎，病人立即面臨洗腎的需求。

醫療團隊考量病人年紀尚輕，評估利用複合式血管攝影暨CT，先在血管攝影下放置氣球導管即時確認位置，暫時阻斷腎靜脈血流，降低血流對溫度的影響；隨後立即切換到電腦斷層模式，精準導引冷凍探針，讓腫瘤獲得更完整的冷凍破壞，一次完成血管與腫瘤處理，免去病人在不同檢查室轉換的不便性，也避免可能的併發症。

沈書慧說，隨著精準醫療的發展，病人的治療需求越來越多樣，也越來越複雜，影像科醫師需要處理的不只是肝癌、腎癌、肺癌的腫瘤消融，還包含複雜的導管置放、血管栓塞、淋巴管攝影，甚至術後即時出血控制等，皆需仰賴複合式設備的高度整合。

北榮自2011年率先建置全台首座「複合式血管攝影暨CT」設備以來，已累積長達14年的豐富臨床成果，其中包括逾550例的肝臟Y90治療，以及眾多困難複雜腫瘤的成功案例。

關鍵字： 北榮 複合式血管攝影暨CT

