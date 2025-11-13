ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

健康雲

>

寶寶哭聲小恐為「遺傳性罕病」警訊！醫籲：新生兒篩檢加選雙把關

▲嬰兒哭聲微弱、四肢無力恐為遺傳性罕病徵兆，醫師籲新生兒篩檢加選雙重把關，及早發現、預後愈好。（採訪撰稿／記者胡至欣；攝影剪輯／記者姜國輝）

記者胡至欣／台北報導

台灣政府近年來陸續推出一系列「全方位育兒支持」政策，涵蓋生育補助、育兒津貼、托育補助，擴大新生兒篩檢項目等多項措施﹔其中，新生兒篩檢對寶寶的健康不容忽視，臺大醫院基因醫學部主任暨小兒部主治醫師簡穎秀表示，寶寶還不會說話前，每一個細微動作都可能隱藏健康警訊，就連「哭聲」也不容忽視！醫師提醒，若新生兒哭聲細小，且伴隨四肢無力、呼吸或吞嚥困難，恐怕是「脊髓性肌肉萎縮症（簡稱SMA）」或「龐貝氏症」等遺傳性神經肌肉罕病的徵兆。

▲▼新生兒,嬰兒,寶寶,母嬰,遺傳性疾病。（圖／記者姜國輝攝）

▲寶寶還不會說話前，每一個細微動作都是重要的健康指標。（圖／記者姜國輝攝；以下同）

簡穎秀醫師表示，以全球嬰兒致死率最高的遺傳性神經肌肉疾病：脊髓性肌肉萎縮症為例，六成患者在出生6個月內常見症狀為哭聲微弱、腳踢不高、神經肌肉協調性差或肌力不足等狀況，嚴重者在1到2個月內，就會出現餵食困難及呼吸異常等症狀，過去多半難以存活超過1歲[註1]，最長頂多2歲。

至於嬰兒型龐貝氏症，則因體內缺乏分解酵素，導致肝醣堆積在肌肉，造成嚴重無力，若未及時治療，會在1歲前因呼吸或心臟衰竭而過世，平均存活8.7個月[註2]

▲▼遺傳性罕病,脊髓性肌肉萎縮症,SMA,龐貝氏症,臺大醫院基因醫學部主任暨小兒部主治醫師,簡穎秀醫師。（圖／記者姜國輝攝）

▲臺大醫院基因醫學部主任暨小兒部主治醫師-簡穎秀。

遺傳性神經肌肉疾病症狀難以辨識，卻從出生開始的每分每秒影響寶寶的成長發育，雖然被視為罕病，但罹患風險並不低！在台灣，平均每48人就有1人是SMA的帶因者[註3]；而在全球，每80人就有1位是龐貝氏症帶因者[註4]

▲▼遺傳性罕病,脊髓性肌肉萎縮症,SMA,龐貝氏症,臺大醫院兒童醫院,醫師看診。（圖／記者姜國輝攝）

▲在台灣，平均每48人就有1人是SMA的帶因者。

簡穎秀醫師指出，育齡夫妻可先透過帶因者篩檢，提前了解家族中是否存在遺傳疾病風險，不過即使檢測結果正常，仍存在5%誤差，建議讓寶寶在出生滿48至72小時之間，接受新生兒先天性代謝異常疾病篩檢（下稱新生兒篩檢），並搭配加選項目雙重把關。

國健署也已在研議上述疾病納入公費新生兒篩檢項目，其中SMA更是國健署優先評估列入公費新生篩檢項目之一，專家學者現正進行成本效益估計。簡醫師也建議新手爸媽在尚未納入公費範圍前同步加選，便能於症狀發生前提早確認寶寶是否罹患遺傳性疾病，把握治療黃金期。

▲▼遺傳性罕病,脊髓性肌肉萎縮症,SMA,龐貝氏症,臺大醫院兒童醫院,醫師看診。（圖／記者姜國輝攝）

▲透過新生兒篩檢加選，可提早揪出SMA、龐貝氏症等罕病。

隨著醫療技術進步，SMA和龐貝氏症治療方式已相當成熟。簡穎秀醫師補充說道，目前SMA在台灣有背針、口服藥及基因治療三種方式，龐貝氏症則以酵素替代療法（ERT）為主，皆已納入健保給付，降低患者與家屬的負擔。臨床上也累積不少案例，她分享，有個病童因新生兒篩檢及早發現異常，隨後接受特定治療，如今已能和同齡小朋友一起上學。

▲▼遺傳性罕病,脊髓性肌肉萎縮症,SMA,龐貝氏症,臺大醫院兒童醫院,醫師看診。（圖／記者姜國輝攝）

▲若發現疑似確診，建議儘早至小兒神經科進一步評估與治療。

神經肌肉疾病對身體造成的損傷難以逆轉，不過已有研究指出，在表徵顯現前即時介入治療，能大幅提升存活率與預後生活品質，「越早發現、越早治療」才能發揮最大效益。若寶寶出現疑似確診，篩檢中心、出生醫院，抑或是轉介醫院會主動電話通知，請配合儘早安排進一步檢查。

<以上衛教資訊由台灣諾華協助提供 FA-11552058>

註1：Finkel RS, et al. Neurology. 2014;83(9):810-817.
註2：Chien YH, Hwu WL. A review of treatment of Pompe disease in infants. Biologics:Targets & Therapy 2007:1(3) 195–201
註3：Su YN, Hung CC, Lin SY, Chen FY, Chern JPS, et al. (2011) Carrier Screening for Spinal Muscular Atrophy (SMA) in 107,611 Pregnant Women during the Period 2005–2009: A Prospective Population-Based Cohort Study. PLOS ONE 6(2): e17067. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0017067
註4：Park KS et al. Carrier frequency and predicted genetic prevalence of Pompe disease based on a general population database. Mol. Genet. Metab. Rep. 2021;27:100734.

【討飯吃被拒砸店】無業男嗆「沒同理心」　惱羞拿菜刀丟員工

關鍵字： 新生兒篩檢 加選 脊髓性肌肉萎縮症 SMA 健保 龐貝氏症 罕病 遺傳 篩檢 神經肌肉疾病 臺大 基因 小兒 神經科

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

陳建宗揭「顏面衰老」關鍵　地心引力讓臉垮、眉下垂是警訊

東森總裁王令麟曝「自然美」祕訣　笑稱「70歲比6年前更年輕」

喉嚨痛像「被掐住」非感冒　醫：延誤「病毒性甲狀腺炎」影響終身

寶寶哭聲小恐為「遺傳性罕病」警訊！醫籲：新生兒篩檢加選雙把關

8旬老母獨撐50年悶殺腦癱兒　石崇良：支持總統特赦

米其林推薦「老烤箱餐酒」5人食物中毒就醫　衛生局稽查揪4缺失

長期聲音沙啞以為胃食道逆流　電腦斷層檢查意外揪出肺癌

醫院外牆整修「醫事人員排班站崗」　北市聯醫：已由保全協助

男篩出胰臟腫瘤「改變作息瘦6kg」變健康　嗨喊：人生最快樂時光

鳳凰風災害「健保卡毀損、遺失」　可例外就醫、領藥

讀者迴響

回到最上面