「非常泰」蔥、九層塔農藥超標　新北抽樣杭菊花檢出18項違規

▲「非常泰」的蔥檢出農藥超標。（圖／食藥署提供，下同）

記者趙于婷／台北報導

食藥署今公布「114年5至6月市售蔬果農產品農藥殘留監測結果」，其中知名餐廳「非常泰（Sogo天母店）」的九層塔和蔥檢出農藥超標，新北市衛生局已處供應商3萬元。另有一款翁益祥蔘藥行販售的「杭菊花」檢出18種農藥違規。

食藥署與地方政府衛生局共同執行「114年度市售蔬果農產品農藥殘留監測計畫」，依目的不同，分析過往違規大數據資料，以風險為基礎精準抽樣方式抽樣565件農產品加強監測，另基礎精準抽樣係分析後市場端監測成果，同時比對農業部源頭抽驗成果，並依違規紀錄頻率及社會關注度等，綜合評估風險程度所篩選出蔬果農產品，納入擴大抽驗。

▲「杭菊花」檢出18種農藥違規。

本次抽驗結果包含知名餐廳「非常泰」的九層塔和蔥檢出農藥超標，蔥檢出芬普尼0.003ppm，九層塔則檢出賽座滅0.20ppm、達滅芬6.1ppm、撲滅寧10.2ppm。city'super復興店的特級玉荷包荔枝檢出二、四地0.09ppm。

還有一款新北市新莊「翁益祥蔘藥行」販售的「杭菊花」檢出18種農藥違規，高雄市衛生局已針對供應商「璟元堂生物科技有限公司」開罰7萬元。

食藥署建議民眾選購蔬菜水果時，除了選擇當季蔬果外，可挑選具有機、產銷履歷及CAS優良農產品等標章農產品或信譽良好之商家，以提升農產品食用安全。此外，蔬菜清洗時，建議以流動清水先浸泡再沖洗，再截切；水果則以水沖洗後，再去皮食用。

對此，瓦城泰統集團回應，實際上為今年4月上旬衛生局抽檢個案，公司已於第一時間進行相關改善措施，確保所有餐點品質無虞。

▲▼食藥署今公布「114年5至6月市售蔬果農產品農藥殘留監測結果」。