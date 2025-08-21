他大便顏色改變　竟長2公分腫瘤

▲患者自述肚子痛、大便灰白色。（示意圖／記者林緯平攝）



記者陳俊宏／綜合報導

外科醫師陳榮堅表示，你知道嗎？從糞便的顏色也可以發現病因！一名患者大便「灰白色」，經檢查在膽汁和胰液的出口交界處，發現2公分的「壺腹瘤」，通常在這個位置的腫瘤大於2公分，是壺腹癌的機率相當高。

陳榮堅在臉書說，一位40多歲男性因上腹痛來門診檢查，他說，「最近肚子很痛，而且大便是灰白色的。大概在5年前就被診斷出膽結石，但是因為很抗拒開刀，每次不舒服都是靠藥物控制，但這次感覺藥物好像壓制不住了。加上家人都說我臉看起來黃黃的，聽了有點擔心，就趕快來醫院檢查。」

陳榮堅指出，根據患者描述，他初步懷疑是膽結石掉到膽管，因此先安排電腦斷層檢查，結果比想像中更嚴重，不只是膽結石掉到膽管，還發現在膽汁和胰液的出口交界處，有個2公分左右的瘤，就是所謂的壺腹瘤。

陳榮堅說，通常在這個位置的腫瘤大於2公分，是壺腹癌的機率相當高，手術治療需要同時切除膽囊、膽管的遠端、十二指腸、胰臟頭以及部分的胃，是消化系統最大的手術；而且還發現這位患者有淋巴轉移，手術後還得做電療跟化療。

陳榮堅提到，如果只是發現有一點膽沙，是有些藥物可以輔助幫忙；但一旦發現有膽結石，且曾經有「痛」過一次，就建議考慮手術，通常膽結石大於1公分，會建議手術，膽結石大於2公分，會增加膽囊癌的風險。

陳榮堅表示，若經常反覆發生膽囊炎，且檢查出膽囊內有結石，醫師通常會建議患者要考慮手術，尤其現代醫療進步，其實手術現在非常快速簡單、安全性高、恢復期短。

陳榮堅分享從糞便的顏色找出病因：

1、糞便呈現鮮紅色

可能和大腸癌、下消化道出血、靠近肛門口痔瘡相關，或是與極大量的消化道出血（如胃出血）造成。

2、糞便呈現黑色

可能和胃潰瘍、十二指腸潰瘍等上消化道出血有關。

3、糞便呈現灰白色

可能和膽道結石或腫瘤有關。

4、糞便呈現青色加腹瀉

比較常見的是病毒感染。

5、糞便呈現鮮黃色加腹瀉

若再伴隨肛門灼熱或疼痛的話，可能細菌感染的機率比較高。