▲預防醫學使命再出發！台北美兆診所正式啟用全新600坪旗艦診所。（採訪撰稿／記者黃稜涵；攝影剪輯／記者姜國輝）

記者黃稜涵／採訪報導

「台北美兆診所」升級啟航，正式啟用全新600坪旗艦診所，迎來全新里程碑，不僅是健檢品質的實質，更是品牌對預防醫學使命的再出發，今年邁入創立第38年的美兆健康管理，已累積近300萬筆健康資料，打造出亞洲規模最大的華人健康資料庫，持續引領健康管理的新時代。

▲▼「台北美兆診所」盛大舉辦「迎向2030．打造健康台灣」開幕記者會，產官學界齊聚台北美兆診所。

美兆健康管理總裁林羣指出，「在許多人心中，美兆早已是健檢產業的開創者。但對我而言，台北美兆診所的啟用，不只是診所新開幕，而是我們重新定義健康管理未來的重要起點。隨著國民所得提升、飲食型態改變，許多健康風險早已不再只是老年人的問題，而是全世代共同面對的挑戰。這也是為什麼預防醫學與健康治理顯得格外關鍵。我們希望從一日健檢出發，延伸到全面性的健康管理，並以數位化平台為核心，打造一個完善的健康生態圈。」

▲▼美兆健康管理總裁林羣指出，台北美兆診所的啟用，不只是診所新開幕，而是重新定義健康管理未來的重要起點。

此次台北美兆診所升級有三大亮點，第一、翻新檢驗中心，大幅縮短流程，第二，引進AI無痛腸胃鏡，替害怕侵入性檢查的民眾解除焦慮，提升檢查精準度 ，勇敢守護腸胃健康，因為腸胃可是身體機能的基石；第三，貼心打造「女性健檢專區」，由女性服務人員全程接待，更專注於女性健康議題，讓健檢過程變得更輕鬆，也更安心。

▲台北美兆診所引進AI無痛腸胃鏡，替害怕侵入性檢查的民眾解除焦慮。

▲打造「女性健檢專區」，由女性服務人員全程接待，更專注於女性健康議題。



林總裁表示，「在精準醫療領域，我們致力於打造一個數位健康管理平台，現今的健檢項目日益複雜，唯有美兆能夠跨領域結盟，並具備台北、台中與高雄的完整布局，能服務更多企業與個人。另一方面，健檢的『時效』極為關鍵，現行多數健檢中心往往需要一至四週才能提供報告，但對於某些疾病來說，這樣的等待可能造成關鍵延誤，甚至影響病程發展，例如癌症可能在短短一個月內由二期進展到三期。因此，我們特別強調即時性，若能在當日即取得報告，醫師便能立即給予全面性的指導，並同步導入更多預防醫學措施，為受檢者爭取最寶貴的健康時間。」

▲▼在美兆診所健檢，受檢者不用等待一到四週，當天就可以拿到報告跟醫師專業講解。

林總裁說明，「我們分析過去10年的資料發現，女性因為停經較早，加上飲食與生活型態的改變，骨質疏鬆的比例大幅攀升，不僅在60歲以上明顯增加，70歲以上更是高到驚人，幾乎每三位女性就有兩位罹患骨鬆，進而引發骨折及各種意外。同時，環境荷爾蒙的變化也帶來荷爾蒙相關挑戰，這正是我們設立『女性專區』的初衷，希望能提供女性更貼心與完整的照護。」

▲台北美兆診所設立女性專區的初衷，希望能提供女性更貼心與完整的照護。

他進一步指出：「近年來，胃癌的盛行率與發生率持續上升，因此我們格外重視這個領域。透過引進AI無痛腸胃鏡，我們希望能替國人把好健康第一道關卡，協助提早發現胃癌風險，爭取黃金治療時機。」

▲台北美兆診所全新升級啟航，再次落實預防醫學的核心理念。

從檢查到追蹤，從預防到陪伴，美兆持有以人為本的關懷精神，不斷在數據技術和儀器上精進，這次透過台北美兆診所全新升級啟航，不僅展現對健康管理品質的堅持和領先，也再次落實預防醫學的核心理念，未來將繼續以數據為基礎、以人為本，推動更貼近生活、更具前瞻性的健檢服務及方案。