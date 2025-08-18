加強護病比擋不住離職潮　護理人員執業率創近5年新低

▲許多醫院為防止護理人力不足，紛紛祭出加薪、提高福利等方式留人。（示意圖／中醫大附醫提供）

記者邱俊吉／台北報導

醫院湧現護理師離職潮，為防堅守崗位的護理師負擔過重、加速走人，衛福部加強管理護病比，除導致某些醫院關病床，間接使急診患者住院更困難，且根據立法院調查，三班護病比落實把關，護理人力竟不升反降，2024年2月的護理人員執業率為62.72%，但到今年5月反而降為62.36%，並創下近5年新低。

立法院調查報告指出，衛福部在2024年及今年分別以40億元、68.85億元辦理護理人員留任，也確實使三班護病比達標率提高。據統計，2024年醫學中心、區域醫院的每月達標率介於30%至40%之間，地區醫院為80%至86%之間；到今年1月，醫學中心、區域醫院、地區醫院的達標率均有進步，分別為59%、49%、94%。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不過，若扣除65歲以上年齡層，護理人員執業率於落實三班護病比措施前，在2024年2月為62.72%，但到了今年5月反而掉到62.36%，為2020年以來最低，也代表現行三班護病比的管理手段，恐無法有效留下護理師。

此外，護理工作三班輪值容易造成疲勞，雖是醫院護理人員離職重要原因，但相關健保給付不盡合理，其實亦為出走潮的成因之一，而且這方面的改善可能距離理想更遠。

根據衛福部今年5月1日生效「全民健康保險醫療 服務給付項目及支付標準」相關規定，護理費依照病床類型與醫院層級而有所不同，以醫學中心急性一般病床為例，住院第1天的護理費點數為1154，病房費點數為598，若依每點1元計算，2者合計為1752元，這是專家經討論後、為護理專業搭配醫療環境所擬定的金額，卻遠遜於2024年台灣旅館業平均房價2960元，此亦使外界感嘆護理人員未獲足夠尊重。

為防眼前的護理人力問題持續惡化，行政院已於2023年通過「護理人力政策整備計畫」，以免護理新血的培育出現斷層，但檢視2020至2024年護理科系新生註冊情形，可發現註冊率在2022年降至86.85%後持續探底，在2023、2024年再掉到85.85%、79.10% ，也令人對未來能有多少進入醫院服務難以樂觀。