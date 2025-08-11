不想看起來臉腫雙下巴　美女醫教拍照前3招快速自救法

▲每個人都希望自己的照片好看，醫師建議拍照前注意飲食並略微運動將有助上相。（圖／達志影像／示意圖）

記者邱俊吉／綜合報導

每個人拍照都不想臉看來腫得像麵龜，但除了修圖之外，還有其他自救方法。內分泌新陳代謝科醫師陳潔雯在臉書分享3招，首先是拍照前3至4小時控制飲食與補水，拍照前半小時可暖身一下，有助臉部不緊繃，而上鏡時應注意表情管理，這樣上鏡的線條將會更清晰。

美女醫師陳潔雯在臉書粉專「療生活‧陳潔雯醫師 」寫道，在拍照前3至4小時的早餐，建議以高蛋白搭配少量碳水為主，例如水煮蛋配全麥吐司與小黃瓜，要避免高鹽、高糖、高油食物如培根吐司、油條豆漿等；咖啡可喝，但應無糖並避免過量奶精；保持每小時100至200毫升的小口飲水，切勿在拍照前半小時猛灌水，以免臉部浮腫、腹部鼓脹。

在拍照前30分鐘，則可簡單暖身，有助循環、肌肉狀態達到最佳，並建議頭部輕柔伸展，例如左右轉頭、抬下巴，也能放鬆肩頸，並可用指腹輕壓顴骨下緣、下顎線與太陽穴，可使臉部鬆筋。

此外，可徒手撐牆伏地挺身約10下，讓氣色紅潤，肩背自然挺直，再做幾次誇張表情操，例如大笑、睜眼、皺鼻、拉嘴等，這樣上鏡時會更自然。

對於表情管理，陳潔雯則說，許多人拍照時臉部僵硬，嘴角無神，雙下巴明顯，建議「下巴輕收、頭微前傾」的姿勢，並想像自己正溫柔注視一位欣賞的人，眼神會自然發光，嘴角也將帶笑，這種神態最能展現氣場。

陳潔雯提醒，對於短時間急救浮腫與雙下巴，可透過適度補水、暖身運動與表情練習，快速讓線條分明，若想長時間改善，還是要回歸日常習慣，包括飲食應加強控鈉，並從定期體雕、睡眠管理等方面著手。