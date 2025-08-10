陳奕迅罹焦慮症　醫揭「7大症狀」：會假裝是身體病

▲陳奕迅自揭罹患焦慮症，引發關注。（圖／廿一克有限公司提供）

記者趙于婷／台北報導

歌手陳奕迅自揭罹患焦慮症，為了演出，不敢停藥，引發關注。對此，醫師指出，焦慮會以各種方式向身體發出訊號，會「假裝是身體病」，像是「肌肉緊繃、睡不好、頭暈、手腳冰冷、頻尿、心悸、胃痛」，若只治身體、不處理情緒源頭，問題會反覆出現。

陳奕迅5日於澳門銀河綜藝館舉行演唱會紀錄電影首映，紀錄片橫跨7年、全球180多場巡演，他坦言常常害怕做得不夠好、說錯話，有時會迷失，紀錄片更爆出他早於杭州站開始，出現精神問題， 確診「焦慮症」。他更透露，也試過停藥，但無法控制一些莫名而來的緊張，所以還是決定巡演停了，才停藥。

對此，精神科醫師楊聰財指出「焦慮不是你太脆弱，是大腦誤判風險」，很多焦慮症患者常懷疑自己是不是太情緒化、太玻璃心，但其實焦慮不是性格問題，而是大腦的誤判。

他表示，焦慮症常是大腦杏仁核過度活躍，加上神經傳導物質如血清素濃度不足，導致情緒放大、難以冷靜，「小事也像大事」，長期下來就成了慢性焦慮，舉例來說，有些人光是搭捷運、要開會就會焦慮到胃痛、冒冷汗，明明事件沒有真正風險，大腦卻像誤觸警報器，讓人陷入無法安定的反應中。

焦慮會「假裝是身體病」，包括心悸、胃痛、頻尿、失眠都有可能。楊聰財說，很多人會因為心悸、胸悶、腸胃不適跑去做檢查，但所有數據都正常，反而被醫師告知可能是焦慮症狀。

楊聰財表示，焦慮會以各種方式向身體發出訊號，像是肌肉緊繃、睡不好、頭暈、手腳冰冷、頻尿，建議除了藥物治療之外，也要做認知行為治療（CBT）、自律神經訓練，訓練改變焦慮思考迴路，還有正念呼吸、肌肉放鬆、規律運動，日常也要建立飲食、睡眠、散步等節奏。