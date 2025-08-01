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桃園醫院推OPAT服務　長期靜脈注射抗生素病患也可居家

▲衛福部桃園醫院門診抗生素注射新方案8月起上路

▲衛福部桃園醫院門診抗生素注射新方案，8月起上路。（圖／桃園醫院提供）

記者楊淑媛／桃園報導

為提升病人照護品質與醫療資源的運用效率，衛福部桃園醫院自8月起正式推動「門診抗生素注射治療計畫」（Outpatient Parenteral Antimicrobial Therapy, OPAT）。此一計畫是讓需長期靜脈注射抗生素的病患，能在不住院的情況下持續接受有效治療。

桃園醫院院長楊南屏指出，透過OPAT，病人不僅免除住院不便，亦能兼顧生活品質與就醫便利，實踐「人本醫療」的核心精神。OPAT適用於多種感染性疾病，包括肺炎、尿路感染、軟組織感染、骨髓炎、脊椎感染、敗血性關節炎、心內膜炎、術後感染及醫療器材相關感染等。

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只要經由醫師專業評估病情穩定，病患即可在門診定期接受抗生素注射，並配合正確的居家自我照護，以降低長期住院所帶來的不便與風險。

桃園醫院已建立一套完善的OPAT照護流程，由急診部、感染科、藥師與護理師組成的跨科別團隊，協同評估病患的治療條件、藥物使用安全性及療效。同時，專責個案管理師負責衛教與追蹤，確保病患在返家後仍能獲得持續照護與即時支援，有效降低感染惡化或治療中斷的風險。

此一制度化的門診抗生素注射計畫，使病患無需長時間留院，卻仍可享有與住院治療相當的照護品質。不僅有助於提升感染控制的成效，也能有效釋放病房資源，對病人及醫療體系皆是一大助益。楊院長強調，推動OPAT服務是桃園醫院邁向精準照護與病人自主的具體實踐，未來將持續依臨床經驗與病人回饋進行優化調整，期能造福更多有感染治療需求的民眾。

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關鍵字： 桃園醫院 門診抗生素注射 新方案

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