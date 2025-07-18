林芳郁守護年輕人心願未竟 林靜芸接棒實現

記者黃楷元／台北報導

整形外科名醫林靜芸出版新書，首度公開丈夫林芳郁罹患失智症的五年歷程，這位曾任三大醫學中心院長的心臟外科名醫，過往志業與未竟願景，也再次成為社會關注焦點。

林靜芸接受ETtoday專訪表示，在回顧林芳郁失智照護的過程中，對於他一生所堅持的價值也有了更深刻的體會。她說，林芳郁是一位充滿俠氣與使命感的醫者，從心臟外科轉戰急診現場，再投身公署，致力醫療制度改革，從不戀棧權位，卻是哪裡辛苦哪裡去。

「這樣的人，不該隨著病情沉默，我希望他想做的事能繼續發揮影響力。」因此林靜芸表示，她與家人決定推動成立基金會，延續林芳郁生前未竟的理念與志業。

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從弱勢病患到年輕醫師 林芳郁總在前線守護

林芳郁歷任台大、北榮與亞東醫院院長，醫界地位極高，領導風格卻不以「高位」自居。林靜芸回憶：「他辦記者會時，一切就緒後他就會躲起來，因為他覺得院長出現會吸引記者注意。但他希望焦點是團隊，而不是他。」

也因為這樣，林芳郁所帶領的團隊，在他離任之後都能有人挺身承擔重任，留下穩固傳承。「他是一個很好的領導者，會放手讓你做，然後跟你說：出了事我會出來扛。」在林靜芸的新書發表會上，就有許多曾與林芳郁共事的醫界領袖現身相挺，並分享他們心目中的「林院長」。

台大醫院外科部主任陳晉興回憶，林芳郁在台大醫院時，曾擔任光環耀眼的心臟血管外科主任，但他卻選擇主動卸下職銜，轉任急診部主任：「急診的病人是最弱勢的，但他願意放下權威與地位，走進那個現場。」健保署署長石崇良也說：「他是第一個坐在急診看病人的教授。為了這個理想，我願意陪著他走下去。」

提攜後進、照顧年輕人，則是林芳郁的另一個鮮明特質。林靜芸回憶，林芳郁曾對她說過：「如果哪天你看到我拿著罷工的旗子陪年輕醫師上街，你不要緊張。」林靜芸問說你是院長耶，怎麼還去抗議？不怕被開除嗎？林芳郁的回答是：「如果制度對年輕人不公平，我就應該走在最前面，保護他們。」

▲ 在照護團隊的努力下，前臺大醫院院長林芳郁失智症的情況日益改善。妻子林靜芸醫師也正積極接手實現林芳郁未竟的夢想。（圖／林靜芸醫師提供）

親身受益於出國進修 林芳郁想讓更多人圓夢

林靜芸認為，這樣的使命感是深植在林芳郁的DNA裡。他在宜蘭讀中學時期，就已經習慣與同儕共學、互助，「從年輕就相信：大家都好，才是真的好。」

林芳郁曾在沙烏地阿拉伯與法國工作，但他總說：「那不是我的國家，我沒義務去改變。台灣才是我的地方，看到問題，我就要出力。」因此，回到國內，林芳郁特別關心台灣外科醫師養成的危機。林靜芸指出，台大外科過去是醫學院前十名才能進入的榮譽殿堂，但現在卻常招不到人，甚至訓練未完成就流失。「他覺得這樣台灣會沒有人開刀，真的很憂心。」

林靜芸表示，林芳郁深知當年赴海外進修帶給自己的成長衝擊，因此一直主張外科醫師應有機會走出台灣、吸收不同體系的醫療經驗。她透露，林芳郁過去擔任北榮院長期間，也曾向企業界募得2億多元經費，讓百位年輕醫師出國深造，效果良好。原本他規劃退休後要為台大外科做同樣的事，如今身體無法再親力親為，林家決定代為完成。

「退休前，他的心願是回台大幫忙。現在我們已經捐出三千萬元成立基金會，專注在外科醫師的教育與支持。」林靜芸說，「希望大家請用疼我們的心，支持台大醫院的外科，也支持全台灣的外科醫師。」

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