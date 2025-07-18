照顧失智林芳郁5年　林靜芸回憶最痛一刀仍淚崩

記者黃楷元／台北報導

曾任台大醫院、台北榮總與亞東醫院院長的心臟外科權威林芳郁，驚傳在5年前罹患失智症。消息並未對外公開，直到今（2025）年6月下旬，他的妻子、同樣為醫界知名人物的整形外科醫師林靜芸出版新書，首度對外揭露丈夫病況，並談及照顧的歷程與挑戰。

林靜芸接受ETtoday專訪時表示，這段過程雖然艱難，但也是學習、轉化與自我認識的過程，盼能讓社會對失智照護有更多理解與支持。她曾親自替丈夫清創褥瘡、手術時卻淚灑傷口；他一度認不出她，但她協助丈夫用「軍旅記憶」喚回熟悉互動。林靜芸親揭照護歷程，分享如何走過這苦澀又甜蜜的五年。

為夫清創褥瘡 林靜芸淚灑手術台：行醫最痛一刀

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林芳郁發病初期，曾因大量出汗導致短暫休克臥床，沒想到併發嚴重褥瘡，情況一度危急。林靜芸形容：「那個褥瘡像鵝蛋那麼大，深可見骨，我看到的時候幾乎要昏過去。」為了處理傷口，她親自替丈夫進行清創手術，形容是她行醫以來「最困難的一刀」。

雖然過去也曾為親人開刀，林靜芸坦言自己犯了外科醫生的大忌：「那一次的情緒反應完全控制不了，眼淚不自覺就一直滴到傷口上。」幸好經過9個月的治療，傷口癒合良好，林芳郁病情也逐漸穩定。

險被壓力拖垮 林靜芸：是他把我從崩潰邊緣拉回來

失智之初，林芳郁出現認知混亂與記憶退化，甚至無法辨認林靜芸。她回憶：「我講什麼他都不懂，也不理我，我很難接受，一直問他說：你是外星人吧？把我先生藏去哪了？」

起初林靜芸事事親力親為，從洗澡到三餐照料全都一手包辦，長期的壓力一度讓她身心接近崩潰。她坦言：「如果再這樣下去，我也會倒下去。後來，還是我先生把我從崩潰邊緣拉回來。」

林靜芸表示，她重新思考，如果是自己患病，林芳郁會怎麼照顧？她深知丈夫一定會妥善調配作息時間，努力兼顧正常生活與照護。想通這一點後，她決定重整照護策略，組成協作團隊，安排家人分時陪伴，也保留自己喘息空間，透過制度化分工避免照護耗竭。

對林靜芸來說，這樣的方式不只是適當調配壓力，更是試圖透過「延續他會做的事」，與失智後的他持續建立情感連結。

▲ 前臺大醫院院長林芳郁與妻子整形外科名醫林靜芸，鶼鰈情深。（圖／聯合報系資料庫提供）

靠「旅長」陪練 軍旅記憶喚回熟悉互動

林靜芸強調，照顧過程中，維持運動與日常規律是她堅持的核心策略之一。「他不肯走，我們就用浴巾從後面拉著他走路，常常被人誤會是在綁架。」她說，保持運動習慣，既能維持體能，又能確保晚上睡眠品質。

為了鼓勵林芳郁運動，林靜芸安排了一位退役少校擔任陪伴者，外號「旅長」。每天不僅陪同林芳郁運動、進行體能訓練，還會有專屬的「Men’s Talk」互動、鬥嘴，對改善他的認知能力很有幫助。

林靜芸表示，林芳郁年輕服役時表現甚佳，對軍旅生活頗具榮譽感。這種互動形同一種「記憶觸媒」，林芳郁逐漸能辨識語言指令，配合穿脫衣、簡單行動，也恢復部分情感表達。例如近期早晨醒來，會下意識地伸手觸碰林靜芸，彷彿回到過去熟悉的夫妻互動模式。

林靜芸開心地表示：「我一直在做夢，夢見他有一天會真的回來。直到今天早上，他又做出那個熟悉的早安動作，我知道，他還在。」

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