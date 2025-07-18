「撕開傷口不後悔」 林靜芸：有一天你會需要知道這些

記者黃楷元／台北報導

心臟外科名醫林芳郁罹患失智症五年，直到2025年6月下旬，妻子林靜芸醫師出版新書，公開這段照護歷程，引發廣大關注。林靜芸接受ETtoday專訪，親自揭露出版過程中所遇到的掙扎、糾結，以及新書發表後各方的回饋。

她表示，一開始對於是否出版遲遲無法決定，「我每天都跟共同作者說不要，不准把『失智』兩個字放在書封上。」直到書要付印前的最後一刻，她才點頭同意。如今，她已確認自己沒有後悔，並以「撕開傷口，是為了讓別人得到幫助」來形容這段轉變。

一句「謝謝」，讓她知道這一切值得

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新書發表會當天，林靜芸獨自出席，而林芳郁則在家中觀看直播。她回家時，丈夫看著她，第一句話就是「謝謝」。

「那一整天，他眼神都很亮。後來連續幾天都很清醒、精神很好，好像回到以前的他了。」林靜芸回憶，這個瞬間，讓她感覺到，無論外界有什麼批評，這件事是值得的。

林靜芸表示，出書前其實相當忐忑，「我擔心先生的家族會怪我、小孩會怪我，擔心被人說洩露隱私。」書上市後，她確實聽說有部分人質疑，「為什麼要把這麼偉大的人，不堪的一面曝光？」

這些批評讓她難過，但也讓她更想釐清自己的初衷。「很多人會在網路上請大家為加護病房的親人集氣，那我做的事情，某種程度上也只是請大家幫我集氣。」她強調，這不是八卦，而是一場社會必須面對的照護對話，「未來，你不是照顧者，就是被照顧者，總有一天你會需要知道這些。」

▲ 林靜芸醫師分享照護過程，強調丈夫林芳郁已慢慢恢復，長照可以不是一首悲歌。（圖／林靜芸醫師提供）

從害怕曝光到坦然接受 林靜芸：不後悔撕開傷口

林靜芸回憶，丈夫林芳郁是一位非常坦然的人，經常掛在嘴上的一句話就是，「有什麼關係？」這也讓她相信，如果今天可以問林芳郁「如果公開病情可以幫助別人，可以嗎？」，林芳郁一定會毫不考慮地說：「有什麼關係？」

她坦承，過去為了保密，曾錯失許多獲得支援的機會。「之前他有顆牙掉了，我們帶他去看牙醫，結果他因為失智的關係，搞不清楚狀況，結果打了醫生一拳。醫生是我們的朋友，但之後我們再也不敢帶他看牙。」一件小事，卻讓她壓力沉重。

直到新書發表後，牙醫老友主動聯繫，她才再度帶林芳郁就診。「他這次很平靜地完成了治療，也補了蛀牙。我才意識到，不說反而讓我們被困住，說出來，反而得到更多力量。」

「我以前覺得我們像黑戶，沒有名字、不能入籍。最後我說服自己，把病況叫出來、讓它有個名字。」林靜芸說，撕開傷口的過程當然痛苦，但至今她不後悔。

她強調，公開分享並非為了博取關注，而是希望讓社會正視失智照護的現實，「讓那些像我一樣困在照顧現場的家屬知道，他們並不孤單。」

林靜芸帶林芳郁去看牙醫，正好就是專訪的前一日。林靜芸露出欣慰的表情，「昨天看完牙齒，林芳郁還跟牙醫合照。我發現，以前的林院長回來了！我真的很高興。」

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