「4類藥物」恐增手術風險！藥師示警術前要停用

▲醫師提醒，術前有些藥物需特別停用。（圖／達志影像／示意圖）

記者趙于婷／台北報導

隨著醫療技術的進步，手術治療成為重要醫療選項，但需特別留意的是，許多藥物在術前必須先停用。藥師指出，包括「抗血栓藥物、降血糖藥物、心血管用藥和中藥與保健食品」可能會使手術風險增加，因此術前需諮詢醫師是否先行停藥。

台北市立聯合醫院婦幼院區藥劑科藥師蔡岳霖指出，手術前是否需要停藥，取決於患者平時服用的藥物種類以及手術類型，某些藥物可能會影響手術過程中的凝血功能、血壓控制或麻醉效果，因此需要提前停用。

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蔡岳霖說，手術後，抗凝血藥物通常根據患者恢復情況，會在傷口癒合後的幾天或幾周恢復使用，降血糖藥物或胰島素等，也應依照術後康復情況逐步調整。

蔡岳霖提醒，患者應提前與醫療團隊溝通，詳細告知平時用藥情況，並嚴格遵循醫囑指示，避免自行停藥或繼續服用可能影響手術的藥物，術後適時回復用藥，穩定疾病控制。而手術前需特別留意以下4類藥物需事先停用：

1.抗血栓藥物

中風、心肌梗塞是現代常見的文明病，不少人都有使用抗血栓的藥物，如阿斯匹靈、瓦法靈、新型抗凝血劑（NOAC）等，這些藥物會影響血液凝固，可能會增加手術中的出血風險，通常建議在手術前停用，停用天數需與醫師討論。

2.降血糖藥物

糖尿病患者會使用的口服降血糖藥物或胰島素，能夠降低並控制血糖，但術前的空腹期若持續使用降血糖藥物，反而增加低血糖發生風險，另外也有相關文獻指出，部分降血糖藥可能增加術後酮酸中毒的情形，因此降血糖藥物需要請醫師評估是否需調整劑量或暫停使用，以避免手術期間出現藥物相關不良反應的情況。

3.心血管用藥

有些藥物則建議視情況服用，特別是控制慢性疾病的藥物，如高血壓或心臟病藥物。這些藥物若突然停用，可能會導致血壓波動或心律不整，增加手術風險。因此，患者應在術前與醫師充分溝通，提供完整的用藥清單，以便醫師評估並給予適當指示。

4.中藥與保健食品

值得注意的是，中藥或保健食品也可能會影響手術結果，許多患者認為中藥或保健品屬於天然成分，對身體無害，但某些中藥或健康食品（如人參、銀杏、維他命E、薑黃等）可能會影響凝血功能，增加手術風險。有些（如聖羅勒、卡瓦胡椒、纈草根等）則可能影響麻醉藥物的作用，因此術前應主動告知醫師所有服用的中藥或保健品，並遵循醫師建議決定是否停用。