退休也有蜜月期？從「5階段、5問題」找回生活重心與自我價值

▲剛退休的人，就像開始進入一段「蜜月期」，但一開始充滿美好想像，久之也會萌生幻滅感。（圖／Pixabay）

文／康健雜誌、梁元齡編譯

退休後失去自我怎麼辦？退休後雖然得閒，卻也失去生活重心、容易無聊、導致自我價值感低落。退休除了理財，情緒問題也該重視，教你從5個階段做自我覺察，一步步適應「退休蜜月期」後的生活。

工作的時候，巴不得趕快退休；退休以後，卻又迎來沒有生活重心的低潮。對退休生活幻滅、失去生活重心，是不少「退休新鮮人」的困擾。

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退休也有「蜜月期」？

在過去，人均壽命較短，年屆65歲退休後，不用再撐多久，就能坦然迎接生命最終場。但現在平均餘命延長，人們活到百歲已經不再稀奇，65歲退齡後，還有高達30%的人生時間可以盡情享受，反倒令許多人不知所措。

剛退休的人，就像開始進入一段「蜜月期」。正如婚姻，退休蜜月期為時不長，一開始充滿美好想像，久之也會萌生幻滅感。

起初，你可能享受自由自在、毫無煩憂的時光，各種餐敘、旅遊活動安排不完，但過了退休蜜月期，才是迎接挑戰的開始。原來退休生活不如想像中美好、原來退休後不是無憂無慮、原來還有工作之外的問題必須面對…...。很多退休族過了蜜月期，由於脫離職場、缺乏社交，生活不再規律，便開始面臨自我認同危機，嚴重者甚至因此罹患焦慮症、憂鬱症。

好好適應退休！退休5階段、自問5問題

提起退休，大多數人把重心放在財務規劃、退休理財上。但專家提醒，情緒方面、生活結構方面的準備，也同等重要。如何適應退休蜜月期、甚至後面更長的第三人生？你可以從這5大階段著手：

1. 退休覺察期—預備離開職場，跟同事告別，這時你可能情緒很複雜，充滿期待與忐忑。

準備建議》預先規劃好一份彈性的時間表，不必鉅細靡遺，但可以列出一些點子，來讓自己不會瞬間「無事可忙」。如果是有伴侶的退休族，可以嘗試跟對方談一談往後的生活規劃，一起評估彼此各需要多少獨處時間、怎麼經營往後的感情。

每天自問：

・如果有時間，我熱衷做什麼？

・我曾經有過什麼夢想，還沒去實現？

2. 退休蜜月期—感受到無窮無盡的自由，想做什麼就做什麼，你可以先盡情享受這段時光，跟至親好友們相聚，不用給自己太大的壓力。

準備建議》剛進入退休蜜月期時，退休族的活動精力最旺盛。這階段建議你不必想太多、太逼迫自己一定要按表操課，可以先盡情赴約，並從事讓你快樂的活動。你也可以利用這段時間確認自己之後長期想做什麼，來準備迎接蜜月期的尾聲，幫助自己認清下個退休階段的目標。

針對退休新鮮人，釐清自我價值跟定位至關重要，即使已經退休，也別忘記要跟年輕時一樣，時常自問：我是誰？我想成為什麼樣的人？我該怎麼做才能成為他／她？

每天自問：

・我的人生還有哪些事情（目標）想要完成？

・什麼事物讓我最有熱情？

3. 退休清醒期—最關鍵的轉折階段，你可能會迎來一些低潮情緒，放心，這是正常的。此時，退休生活的美好濾鏡逐漸褪去，你或許開始感到百無聊賴、失去生活方向與重心、煩惱突然從四面八方襲來，有些人可能還會罹患憂鬱症。

準備建議》避免生活的一成不便，建議你積極拓展交友圈，加入團體或社群來執行你的計劃，比較不容易半途而廢；你可以學習外語、樂器或其他專長，培養健行或爬山等習慣，也都可以讓你更快找到生活新目標。

推薦活動：如果實在提不起勁去規劃退休活動，「投身做志工」是個非常好的選擇。研究顯示，50歲以上的準退休族或退休族，即使只花一點點時間做志工（1年大約100小時左右，換算每月只要8個多小時），也能降低憂鬱症狀、死亡率；另外，數據也證實，投身志工活動的退休族，比起不做志工的人，大腦的認知能力更強。這是因為志工活動不僅提供社交連結，也提供目標感、成就感、利他感、計畫感，這些元素對於重建退休後的自我認同，全都不可或缺。

4. 退休重新定位期這個階段的退休族，已經做好準備為自己的生活重新錨定方向。通常，人們開始尋求新挑戰，甚至回鍋職場、開啟再就業契機，或積極投入志工活動等。

準備建議》比起尋找一個全新的興趣或專長，你也可以考慮以「顧問」之姿重新回鍋，提供職場後輩資源與建議，善用過去經驗也找到自我價值感；如果你自己開公司，選擇這樣的「漸進式退休」，也能讓經營管理團隊接手更順暢，而不是一瞬間失去倚靠。事實上，許多企業已經開始提供員工「半退休」方案，讓退休族在過渡期間，持續貢獻自己的價值與產出，對企業和退休族來說可謂雙贏。

每天自問：早上起床，讓我想要爬出被窩的動力是什麼？

5. 退休穩定期退休的最後階段，你已經逐漸習慣新生活節奏，找到休息和忙碌之間的平衡。如果能夠依照這5階段，細細做好自我覺察和準備，隨時調整，就能帶著自信展望人生下半場。