腎臟病患也能放心吃火鍋？營養師揭「飲食3原則」　

▲火鍋湯頭的高鉀、高鈉對腎臟病患者來說是很大的負擔。（圖／Unsplash、Pixabay）

文／華人健康網

最近氣溫驟降，許多民眾會選擇吃火鍋來保暖，不過部分火鍋食材的高磷、高鉀跟高普林，以及火鍋湯頭的高鉀、高鈉對腎臟病患者來說，無庸置疑是很大的負擔。衛生福利部南投醫院對此特別辦理「慢性腎臟病保健講座」，由腎臟內科莊宗芳主任以及黃淑敏營養師，一起為病友提供腎臟病的保健及外食的原則跟技巧。

莊宗芳主任表示，火鍋料理的海鮮、肉品以及動物內臟等食材在高溫烹煮後，會在湯裡釋放出大量的鉀離子及普林，而貢丸、蟹肉棒、魚餃等火鍋常見的加工食品則大多含有磷酸鹽的添加物；像是地瓜葉、青花菜、芽菜類、菇類等感覺很健康的蔬菜，在滾煮後鉀離子會被釋放在湯中。上述這些若攝取過量對腎臟病友來說，可能會惡化腎臟功能。

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慢性腎臟病患者飲食3原則

黃淑敏營養師提到，慢性腎臟病患者的飲食原則包括：

1.攝取足夠的熱量及營養素。

2.限制蛋白質與磷的攝取。

3.避免鈉及鉀含量高的食物。

在吃火鍋時，配料應盡量選用原型食材為主；盡量吃料不喝湯，像冬粉、凍豆腐、豆皮等會吸附湯汁的食材要少吃；沾醬的部分由於沙茶醬、豆腐乳等也都高鈉，建議可以調整成蔥、薑、蒜再沾點檸檬汁提味即可。黃淑敏營養師也提醒，生菜的鉀離子濃度較高，因此腎友較不適合吃生菜沙拉等生食。

腎臟內科莊宗芳主任在講座上詳細說明慢性腎臟病的成因，並且提供腎臟病預防保健之道，需控制導致腎臟功能惡化的疾病或因素(例如糖尿病、高血壓等)，不亂服用止痛藥或來路不明的藥物，不憋尿、不抽菸及酗酒，高危險群應定期接受腎臟專科醫師門診追蹤檢查，積極配合飲食控制，並且養成規律運動的習慣，來維護腎臟的健康。

本文經授權轉自：華人健康網《腎臟病患能吃火鍋嗎？哪些是地雷？營養師揭：慢性腎臟病患者飲食3原則》

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資料來源：華人健康網

https://www.top1health.com/Article/248/95473

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