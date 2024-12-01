「床的世界」總經理陳俊傑跌倒過世！國健署示警「居家安全5要點」

▲「床的世界」總經理陳俊傑辭世。（圖／ETtoday資料照）

記者趙于婷／台北報導

「床的世界」總經理陳俊傑辭世，享年51歲，家屬事後也透露，陳俊傑疑是爬樓梯時不慎跌倒，撞到頭部導致顱內出血，送醫急救無效身亡。對此，國健署也提醒，要留意「居家環境安全檢核五要點」，減少跌倒風險。

陳俊傑是床業家族第二代，直到11月29日都還在努力上傳工作相關影片。在陳俊傑過世消息傳出後，他的弟弟陳三傑也在臉書表示，哥哥因爬樓梯時失足跌倒、撞到頭部，導致顱內出血，送醫搶救不治，「離開我們去當天使了」。

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根據國健署過去調查，65歲以上長者約每6人，就有1人曾經發生跌倒，且每12位長者，就有1人曾因跌倒而就醫，跌倒也是造成65歲以上長者受傷住院和急診的最主要原因，其發生率隨年齡增加而隨之提高。

國健署指出，根據統計，跌墜受傷地點有52%發生在室內、48%發生在室外，其中室內跌傷地點排行依序為客廳、臥室、浴室、廚房或餐廳、陽臺、樓梯等。除了環境之外，通常造成長者跌倒之相關危險因子，包括平衡能力及下肢肌力不足、認知障礙、視力異常、足部問題與不合腳的鞋子、增加跌倒風險藥物的使用等。

對此，國健署也提醒，近期氣溫變化大，天冷時，手腳冰冷四肢活動不便，容易跌倒，除了需注意保暖外，也要留意以下「居家環境安全檢核五要點」，呼籲民眾平時多注意居家環境安全，減少跌倒風險。

第1點：地板乾淨又暢通 行走活動沒煩惱

1. 地板保持乾燥，避免滑倒。

2. 家具遠離走道，雜物收納整齊，電線靠牆收好，避免絆倒。

3. 去除地毯及踏墊皺褶及捲起的邊緣，腳踏墊底下加上防滑墊。

第2點：居家照明要注意 看得清楚不跌倒

1. 注意室內燈光是否足夠明亮，可加裝小夜燈增加亮度。

2. 電燈開關應接近門口，並且能輕易觸按。

第3點：樓梯安全要顧好 上下樓梯更可「靠」

1. 樓梯應有穩固的扶手，並收拾整潔。

2. 樓梯的邊緣需能辨識清楚，最好與樓梯面不同顏色並加裝止滑條。

3. 樓梯上方及底部應各有1個電燈開關。

第4點：浴廁防跌做得好 洗澡如廁沒困擾

1. 於洗臉盆及馬桶旁加裝扶手。

2. 浴室放置防滑墊。

3. 沐浴用品及毛巾放置在合適高度，避免彎腰或踮腳拿取。

第5點：臥房環境規劃好 起床活動精神好

1. 床的高度不宜過高或過低，要能容易上下床。

2. 床邊應有放置助行器或拐杖的地方，以便長輩上下床時拿取。

3. 從床上要能輕易開關燈，黑暗中需能清楚辨識開關。