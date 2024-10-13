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「GG長東西」3情況！70%男生逃不過　醫：嘴巴也會有

胯下癢。（圖／記者趙于婷攝）

▲不少男生驚見生殖器上冒出顆粒物，深怕自己長菜花了。（示意圖／記者趙于婷攝）

圖、文／黃維倫醫師

「這該不會是菜花？！」

「你是不是亂來？！」

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「我真的沒亂來呀！」

「這個以前就有了啦～」

陰莖上顆粒狀的東西很常被當成性病，但有些顆粒其實是良性的，卻常常被誤認為性病，最常見的就是珍珠瘤或者福代斯斑點。這些顆粒常被誤以為是性病，可能導致患者感到不安和尷尬，甚至是造成伴侶的誤會，但其實與性傳染病一點關係也沒有。本篇就帶大家好好認識一下這些斑點。

1.珍珠狀丘疹（Pearly Penile Papules）

大約15%～50%的男性有珍珠狀丘疹的情況，比較常好發在黑人和未割包皮的男性中，通常在青春期後期出現，並隨著年紀的增加會慢慢消失。珍珠狀丘疹是一種良性的血管纖維瘤，主要長在龜頭的冠狀溝上，大部分是淡淡的白色或粉紅色，大小約1～2mm，不痛不癢也不會傳染。有些學者認為可能跟包皮垢的刺激有關，但目前學界還不確定珍珠狀丘疹確切發病的原因。珍珠狀丘疹無需治療，但若有美觀上的需求，可以選擇冷凍、雷射或電燒將丘疹去除。

▲「GG長東西」3情況！70%男生逃不過　醫：嘴巴也會有。（圖／黃維倫醫師授權提供）

2.福代斯斑點（Fordyce Spots）

福代斯斑點是一種皮脂腺異位增生，常出現在嘴唇、口腔內壁、陰莖、陰囊或陰唇等部位。大約70%的男性都會有生殖器上的福代斯斑點，通常都是青春期後開始出現。這些白色或黃色凸起約1～3mm不等，不會痛也不具傳染性，與性傳染病無關。斑點的疏密程度不一，有些部位較為稀疏，而有些部位則較為密集，因為它們常出現在生殖器區域，讓很多人會誤以為是性病。福代斯斑點並非疾病無需治療，但若有美觀上的需求，可以選擇冷凍、雷射或電燒將斑點去除。

▲「GG長東西」3情況！70%男生逃不過　醫：嘴巴也會有。（圖／黃維倫醫師授權提供）

3.血管角化瘤（Angiokeratoma）

血管角化瘤的主要成因是皮膚表面的血管擴張，加上表皮過度角質化所引起，發生率大約是0.16%，而且隨著年紀增加，發生率也會跟著上升。這種病變通常出現在陰囊上，表現為黑紅色的小斑點，看起來有點像瘀血。因為這些斑點長在皮膚表面，很容易因為輕微的摩擦而出血，雖然不會痛也不會癢，但出血的情況常讓人覺得困擾，尤其在日常生活中，可能與內褲磨擦後就流血。治療上可以考慮冷凍、雷射，或是電燒，可以去除病變部位，減少出血機會。

▲「GG長東西」3情況！70%男生逃不過　醫：嘴巴也會有。（圖／黃維倫醫師授權提供）

本文經授權轉自：泌尿科黃維倫醫師專欄《You and泌的鳥醫師．黃維倫》

2學生打掃嗨跳八家將！　正妹老師抬頭瞪秒變乖

關鍵字： 黃維倫醫師 泌尿科 菜花 凸起 顆粒物 健康百科 生殖器 性病 珍珠狀丘疹 福代斯斑點 血管角化瘤

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