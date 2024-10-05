乳癌不怕！北榮個管師彙整常見80問　從治療照護到心理調適一次解答

▲資深乳癌個管師連珮如分享陪伴乳癌病友過程，整理常見問題希望幫助病友獲得最即時解答。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

乳癌是台灣女性發生率第一名的癌症，很多人聽到自己確診，總是一片茫然，陷入焦慮與恐慌之中，雖然眼前醫師講了很多，但卻聽不懂、記不得。為了幫助抗癌病友，台北榮總資深乳癌個案管理師連珮如凝聚自己近20年來的經驗，把病友最常問她的疑問、最擔心的事情，從確診到開始治療前、中、後可能面臨情況全面性的整理出「關鍵80問」並一一解答。

連珮如是北榮第一位乳癌個案管理師，她撰寫《乳癌，不怕！》一書，今（5）日舉辦新書發表會，參與人潮爆滿，許多她陪伴過的病友特別前來支持，甚至有人還做了紅布條到現場，氣氛相當熱鬧，被戲稱是乳癌病友的「同學會」。

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▲《乳癌，不怕！》新書發表會，現場來支持的病友、北榮乳醫團隊成員眾多，顯見連珮如（圖前排中）的好人緣。（圖／記者洪巧藍攝）

台北榮總副院長、乳癌團隊召集人曾令民到場相挺，他致詞表示，台灣乳癌發生率上升速度快，根據癌症登記報告，國內過去25年乳癌發生率增加3.5倍，平均每37分鐘、每12位女性中，就有一人確診，連帶提高了死亡率。

曾令民分析，台灣初診斷乳癌就是第四期的比例也高。相較於美國僅約3%，台灣比例約在7%~8%，相當於每年有超過1200患者確診時就是第四期，喪失治癒乳癌的機會。這背後隱含的原因，可能是患者隱忍、不願意相信醫療，甚至另外去尋求其他錯誤的另類療法。

曾令民指出，個案管理師在乳癌跨專科團隊中，扮演醫院和病人間的溝通協調者，幫助病人減少在治療過程的恐懼和「不正常感」，得以勇敢完成治療。

連珮如分享，擔任個管師之後，發現很多病人被醫師告知罹患乳癌，聽病程解釋時每個人都一直點頭，好像都有聽懂，但是回家之後，又會打電話來詢問個管師。她才知道病人當下其實都很焦慮，醫生講了很多專業名詞，即便已經努力用淺顯的方式表達，但在當場可能還是聽不懂的。

而且，乳癌病患面臨的問題不僅是開刀吃藥，連珮如分析，包含乳房要不要全切除？要不要重建？生育期的女性還要考量接受治療後還能不能生小孩？就使用藥物來說，又可能會面臨到自費用藥問題，是否有保險可以涵蓋，如果沒有用高貴的藥物是不是就容易復發等，不同時期會有不同的壓力。





▲台北榮總副院長、乳癌團隊召集人曾令民現身《乳癌，不怕！》新書記者會。（圖／記者洪巧藍攝）

然而個管師無法24小時on call，也需要休息，但病人還是可能隨時會有問題想要立即獲得解答，連珮如用這累積近20年的經驗彙整成《乳癌，不怕！》一書，把所有常見問題都彙整起來，也希望讓病人不要走太多冤枉路。

除了治療方面的知識，連珮如甚至將病友如何舒緩副作用、復健、工作和經濟壓力、凍卵保住生育力、擔心外表、性生活等，種種病友的幽微心事，都給予實用解答，幫助找到醫療補助、假髮租借、心理諮詢等資源，讓患者獲得面對癌症挑戰的力量與智慧，重拾美好人生。

連珮如今天在現場還分享自己為什麼會成為個管師的小故事。她從護理系畢業後到台北榮總的綜合病房服務，後來因為癌症病房缺人，開始照顧癌症病人。一次在護理部督導長的鼓勵下，她接受了專科護理師訓練，然而在訓練快結束時，醫院正好要成立乳癌團隊，督導長又問她要不要去做乳癌個管師。

連珮如當下面對兩種職務不知如何抉擇，督導長便帶她到自己的辦公室去，迎面而來竟是一尊菩薩，督導長教她問菩薩「現在醫院有一個個案管理師的缺，請問菩薩我合不合適，合適的話就給我連續三個聖杯」沒想到真的就是三個聖杯，從此開始擔任乳癌病友的生命陪跑員。而這一路走來，更體認每位病友都是她的貴人，豐盛了人生經歷，她非常感恩。