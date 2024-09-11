18歲少年總「握拳狂打頭」　竟是「高功能自閉症」未被診斷

▲醫師指出，國內「神經多樣性」族群多達數萬人，但卻很少被及時發現。（示意圖／達志影像）

記者趙于婷／台北報導

18歲的東東在2、3年前確診「高功能自閉症類群障礙症」，常覺得自己腦子快爆炸，不斷握拳用力敲打著自己頭部，還多次用美工刀自殘，手腕留下駭人的傷疤，所幸靠著情緒治療，狀況才終於好轉。醫師指出，該症狀是一種腦神經發展性障礙，屬於「神經多樣性」範疇，目前歐美醫界已將自閉症、亞斯伯格症候群等疾病列入。

國內神經內科權威、台灣認知功能促進協會理事長甄瑞興分享該名案例，東東父母在面對孩子的高功能自閉症類群障礙症，不知如何是好，當時父親擔心兒子走到陽台跳樓，夜裡將沙發靠背頂著兒子房門的喇叭鎖，連續好幾個月睡在門口，期間陪同就醫，持續用藥，接受心理諮商，但狀況仍未獲改善。

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在東東父母束手無策之際，友人告知在美國行之多年的「荒野治療」（Wilderness Therapy），父母決定將兒子送至美國，短短幾年內花了一兩千萬元，幸好東東獲得妥善治療，即將成為大一新鮮人。

甄瑞興說，1998年澳大利亞社會學家朱迪辛格提出「神經多樣化」概念，近年愈來愈多學者認為「神經多樣性」不應視為一種「疾病」或是「異常」，而是腦部發育比一般人還要慢，而家長也應有正確認知，小朋友不可能痊癒的，因為這是一種狀況，而非疾病。

甄瑞興進一步解釋，「神經多樣性」是指人腦與認知的特性，包括社交、學習、情緒、注意力、心理功能等，在社會行為、學習能力、注意力、心境與其他心理功能的多元性，台灣每年約有14萬名新生兒，以較嚴格標準來看，估計「神經多樣性」盛行率 2.5%，則每年約有3500名寶寶有特殊教育需求。

但甄瑞興直言，近幾年政府積極推展早療，估計約有三分之一（1500人）接受早療協助，其餘2000人則被「漏接」，無法在正規教育體系下學習，往往在升上國中後成為家長、師長眼中的壞孩子，拒學、抽菸、參加幫派，或整天窩在家裡，想不開時就自殘，甚至自裁，造成了嚴重家庭及社會問題。

由於國內「神經多樣性」族群多達數萬人，但能像「東東」如此幸運者是少之又少，原因在於語言能力不佳以及絕大部分家長難以支付如此昂貴學費。對此，亞東醫院也將在10月舉辦「2024年台灣青少年情緒障礙國際研討會」，邀請美國專家分享「荒野治療」及住宿型治療中心的執行經驗，希望未來有機會讓此治療模式本土化，提供眾多國內家長更多的選擇管道。