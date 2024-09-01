免費心理諮商8千人使用　心理師揭求助6時機：莫名不適可能是訊號

▲心理師建議出現6種狀態，可能是需要求助的訊號。（示意圖／勵馨基金會提供）

記者張乃文／台北報導

衛福部今年8月正式推出「15至45歲青壯世代心理健康支持方案」，也就是15至45歲每人3次免費心理諮商。根據統計，截至8月30日止，已經服務超過8千人。面對情緒困擾，許多人仍不確定什麼時候要尋求協助，心理師提供6種狀態，若有長期情緒低落、歷經重大變故，或是身體莫名不適，找不到原因，都可以透過專業協助。

「15至45歲青壯世代心理健康支持方案」適用年齡15至45歲，自8月1日起，衛福部擴大補助3億3600萬，提供15歲到45歲有心理諮商需求的青壯世代，每人3次免費心理諮商。臨床心理師黃閎新提到，許多人面對情緒困擾時，仍不確定什麼時候應該尋求幫助，他提供6個時機參考，像是持續數週或數月，「長期」感覺情緒低落或焦慮時，可能就是一種信號。

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黃閎新表示，正常的情緒波動是生活的一部分，但長期的負面情緒，就可能會影響日常生活、工作和人際關係。另外，人生中的重大變故，如失去親人、離婚、失業或搬遷等，都可能會引發強烈的情緒反應，若發現自己難以適應這些變化，且影響到生活，可尋求支持度過難熬的時刻。

現代生活中的壓力源相當多，黃閎新指出，無論是哪種壓力，若覺得難以應對，且身心健康出現問題，包括失眠、焦慮、抑鬱等；或者在處理家庭、朋友或工作上的人際關係時遇到困難，心理師可協助理解、改善這些關係。

黃閎新說，如果經常感到自卑、自我價值低落，或有強烈的自我批評傾向，都可能會影響心理健康，和生活滿意度。他說明，有時心理問題會表現為身體症狀，如頭痛、胃痛、胸悶等，若前述症狀經過其他科的醫學檢查，都沒有找到具體原因，那就可能是心理壓力或情緒問題所致，此時可尋求專業協助。

根據衛福部統計，「15至45歲青壯世代心理健康支持方案」自113年8月1日上路後，截至113年8月30日，已服務8492人（13,750人次），其中男性2340人、女性6152人；15至30歲4968人、31至45歲3524人，整體而言，經評估達轉介風險人數為2262人（26.64%）。