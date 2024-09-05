乳癌早期沒症狀！醫點名「2種人」一定要檢查

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圖、文／今健康

生活中發現乳房有硬塊難免讓人緊張，不過其實有硬塊未必就是有乳癌，國泰綜合醫院一般外科主治醫師陳宣安表示也有其他可能，重要的是盡早檢查。可以做哪些檢查？醫師一一說明。

乳房硬塊未必就是乳癌，惡性僅佔1/10，早檢查！

陳宣安醫師表示，乳房發現腫痛、硬塊未必就是乳癌，大部分的腫塊是良性的纖維腺瘤、纖維囊腫、囊腫等，惡性的乳房腫塊可能性僅佔約十分之一。若為惡性腫瘤、形成乳癌，其也可能蔓延至身體其他部位。乳癌相當常見，通常發生在女生身上，不過男性也有可能罹患乳癌，只是較為罕見。

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雖然良性腫瘤較常見，但陳宣安醫師還是建議乳房摸到硬塊應盡早至乳房門診進行檢查，腫瘤過大或是出現相關症狀還是需要追蹤治療。

乳房有硬塊可做哪些檢查？醫指7大項呼籲盡早檢查。

乳房摸到硬塊排除惡性腫瘤的可能性，究竟需要做哪些檢查？陳宣安醫師表示，除了視診、觸診，主要可包含乳房X光攝影檢查、乳房超音波檢查、乳房磁振造影等。而乳房侵襲性檢查種類則可包含細針細胞抹片檢查、粗針切片檢查、真空立體定位輔助切片、傳統手術切除。各有各的特色，可與醫師討論。

乳房X光攝影檢查：

這項檢查可透過低劑量X光檢測針刺狀高密度腫塊、群聚型鈣化點、局部結構扭曲、不對稱、腫塊等。有利診斷早期乳癌，提高存活率，為國健署提供定期檢查主要項目。

乳房超音波檢查：

此項主要可針對觸摸到的腫塊進行檢查，能夠有效評估乳房腫塊的型態、質地等。

乳房磁振造影：

這項檢查的解析度極高，對於軟組織有極佳的對比，有利細微病灶偵測、鑑別診斷。此項檢查對於做過小矽膠注射隆乳者，也可做為篩檢的重要輔助工具。不過費用較高，時間也較長。

細針細胞抹片檢查（侵襲性）：

此檢查為早期初步診斷方式，不過因取出細胞數量容易不足、準確度較低，能分良性與惡性，但無法判別組織學型態，目前除少數狀況，大多以粗針切片檢查取代。

粗針切片檢查（侵襲性）：

這項檢查在超音波指引下，可切取4～6片小塊的乳腺組織。準確度高、可信度高，可確實評估組織型態是否為惡性侵襲病灶，對手術或術前化療的評估計畫相當有幫助。

真空立體定位輔助切片（侵襲性）：

此項是利用超音波、乳房攝影、核磁共振攝影等方式進行指引，在真空輔助下，將組織吸入到切片槽中。如此可使取樣更完整、準確度高，而且傷口小、無明顯疤痕。不過需要自費。

傳統手術切除（侵襲性）：

若是觸摸得到腫塊並且有所疑慮，透過傳統手術切除能立即獲得檢查樣本，準確度最高、助正確診斷。不過需要局部或全身麻醉後進開刀房進行手術，通常會留下2～3公分的疤痕。

防範乳癌不能單看有無硬塊。早期無症狀！2種人定期篩檢。

乳癌早期無症狀：

除了摸到乳房腫塊進行檢查外，陳宣安醫師也提醒，早期的乳癌其實是沒有症狀的。因此不能單以有無腫塊評估是否進行檢查，以避免沒有摸到腫塊就沒檢查，錯過了發現早期乳癌的機會。

2種人定期篩檢：

陳宣安醫師呼籲做好定期檢查，國健署提供補助2年1次乳房X光攝影檢查，對象包括45～69歲的一般民眾，以及40～44歲有家族史的婦女，也就是祖母、外婆、母親、女兒、姊妹曾有人罹患乳癌，這兩種族群定期篩檢，有助發現早期乳癌。

這次檢查正常，也要定期檢查：

也提醒各項篩檢工具都有一定的準確率，但無法達到100%的精確。因此即便是這次檢查結果正常，也還是要定期進行檢查。在下次檢查之前若發現異常，例如乳房摸到硬塊、外觀出現異常等，也得盡速就醫檢查，以利確保健康。

本文經授權轉自：今健康《乳房有硬塊可做哪些檢查？醫指7大項，2種人定期檢查防乳癌。》