健檢見乳房微鈣化別輕忽！她揪出「原位癌」　切除、重建同步進行

▲基隆長庚醫院一般外科簡禔萱醫師（右）說明乳房攝影檢查與原位癌治療。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

57歲的陳小姐，生活規律且健康，沒想到今年乳房攝影檢查卻發現雙側乳房微鈣化，進一步病理切片證實罹患乳腺管原位癌，若是細胞進一步產生變異，變成乳癌，則可能會侵犯至皮膚、肌肉、淋巴，甚至轉移至其他遠端器官，她後續決定同時進行乳房全切除與重建，恢復良好。醫師指出，乳房鈣化在乳房攝影上非常常見，一般被通知到乳房有鈣化不需要太過於恐慌，約有9成屬於良性鈣化，但還是須進一步釐清是否有疑慮。

基隆長庚一般外科醫師簡禔萱表示，乳房鈣化可以分為良性與惡性，若是像爆米花或是大顆的粗鈣化，屬於典型良性鈣化；但若是群聚細沙狀微鈣化或是微鈣化形狀多變或是沿著乳管分佈，則需要進一步切片做病理確認。而不論是粗大的鈣化或是微鈣化，都無法摸到或是用觸診診斷，甚至超音波都非常難看到，因此乳房攝影對乳房鈣化的診斷非常重要。

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陳小姐檢查兩側都有鈣化情況，而且樣態疑似非良性鈣化，後續切片確認右側乳房為乳腺管原位癌。簡禔萱說明，乳腺管原位癌如同他的名字，惡性的細胞就在原位，若是沒有變異就是在乳房持續長大，不會轉移至淋巴或是其他器官。但若是細胞進一步產生變異，變成乳癌，則可能會侵犯至皮膚、肌肉、淋巴，甚至轉移至其他遠端器官。

簡禔萱指出，乳房原位癌傳統的治療方式，以乳房手術切除為主，視切除的術式看是否加上放射線照射成為主流，已有很好的治療成果與癒後。因為陳小姐乳房的鈣化點非常分散，無法確定其他鈣化點是否病灶，最後建議全切除。

▲術前透過電腦斷層評估乳房皮瓣體積。（圖／基隆長庚醫院提供）

基隆長庚醫院整形外科醫師周宣宇表示，像陳小姐這種案例，因為是最早期的乳房乳腺管原位癌，在接受適當的治療下，預後良好，但若是僅接受乳房全切除後並未重建，對病患的外觀、信心將會造成極大壓力及影響。因此接受乳房全切除併乳房重建，對於乳房乳腺管原位癌及早期乳癌(第一或二期)，是被目前醫界所認同的治療方式。

乳房重建的兩大方向，為義乳和自體組織重建，但是都沒有健保給付。周宣宇說，目前自體組織重建的主流，是採用深下腹動脈穿通枝皮瓣來進行，跟傳統的腹直肌皮瓣重建相較，對於肌肉的破壞較小，也較不會有疝氣發生。但因為深下腹動脈穿通枝皮瓣是游離皮瓣，需要重新吻合血管，因此手術技術門檻較高，時間較長，且術後一開始的恢復期也較久。

不過由於使用的是自體組織，病人恢復後較為自然，也無義乳相關感染、排斥、移位、破裂或淋巴癌風險，並可接受輔助放射線治療。後續若有生育計劃的女性需審慎與醫師討論，以避免懷孕期間腹部擴張的過程產生腹壁疝氣，進而影響胎兒及媽媽的安全。

陳小姐在基隆長庚醫院接受達文西手術切除全乳房，及立即深下腹動脈穿通枝皮瓣重建乳房，術後10天順利出院，繼續於門診追蹤，目前已術後近兩個月，恢復情形相當良好。