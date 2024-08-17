加速新醫療科技可近性　產官學界共商「商保健保齊行」

▲新醫療科技時代下，商健保齊行已然是必要解方，更有機會創造緩解健保財務壓力、商保業者新商機及提升民眾新醫療科技可近性的三贏局面。（圖／直覺公司提供）

記者洪巧藍／台北報導

不少新醫療科技未納入健保，民眾想使用則面臨自費甚至沒有保險可理賠等情況，為了加速新醫療科技可近性，產官學界提出「商保健保齊行」，極大化資源效率來創造三贏。健保署長石崇良出席論壇活動時指出，台灣有7成國人有買商業保險，面對新醫療科技，必須要思考保單內容如何跟健保互補，以及行政資源怎麼共享，才能落實真正的健保跟商保合作。

醫療科技近年快速進步，台灣健保署對提升民眾的新醫療科技可近性向來不遺餘力，以機械手臂輔助手術為例，繼去年健保署開放17項納入給付後，今年宣布再通過46項，包括子宮肌瘤切除、子宮切除及其他手術。

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不過近來民眾還是面臨其他問題，過去醫療險保單中，多以「住院接受手術」作為理賠認定標準，而新醫療科技發展的趨勢是以縮短住院天數，甚至於門診直接提供治療為主，包含標靶藥物、免疫療法、微創手術等，民眾若是使用過去的保單，接受新型態手術或治療，有可能面臨理賠無門的情況。

商健保齊行有機會創造緩解健保財務壓力、商保業者新商機以及提升新醫療科技可近性的三贏局面，微創手術領域的醫療設備業者直覺公司(Intuitive)於8月10日舉辦論壇邀集產官學代表共商解方。台大醫院副院長賴逸儒會中表示，如果能有健保商保協同給付，提供病患更多的資源，也會讓第一線醫師更加沒有後顧之憂，提供合適且多元的治療方案。

石崇良指出，健保總額推估將首度突破9千億元，但新醫療科技研發速度也持續加快，透過商業保險的輔助可以讓國人更早使用到最新醫療科技，但為避免貧富差距影響醫療選擇，由健保協助商保打造協同平台是較合適的發展方向。

長庚大學管理學院管理研究所暨醫務管理學系教授盧瑞芬表示，台灣的全民健保制度屬社會保險模式，重視公平性，但在資源有限的困境下，可考慮以健保協同商保的第二層健保，強化病患在新醫療科技的可近性，但落實健保協同商保亟需政策支持，公私協力資源共享，以確保兩者能夠完善互補，極大化資源使用效率，優化民眾的醫療保障。

直覺公司台灣分公司副總裁暨總經理楊繼盛則表示，期望透過此次論壇，促進各界對話，共同推動更完善的醫療保險體系，讓每位患者都能享有最先進的醫療技術，減輕財務負擔，真正實現健康照護的普及與進步。