1歲多寶寶哭鬧！一摸腹部「肝腫大」　醫檢查：肝母細胞瘤

▲有寶寶身體檢查，進而發現肝母細胞瘤。（示意圖／取自Pixabay）

記者張乃文／台北報導

衛福部國健署推出政策，未滿7歲兒童由政府補助「6次兒童發展篩檢服務」，並配合兒童預防保健服務執行，該措施已於今年7月上路。針對兒童預防保健的重要性，兒科醫師分享，曾遇過一名1歲3個月的孩童，當時身體檢查哭鬧不休，趁著家長安撫，短暫安靜的時候做腹部觸診，因而檢查出肝母細胞瘤，所幸經住院治療預後良好。

馬偕醫院資深新生兒科醫師張瑞幸說，在兒童預防保健進行的實際經驗中，曾遇過兩名個案，一位是2個月大的寶寶，檢查時發現瞳孔在燈緣照射下呈現白色，也就是白瞳孔反光，轉診至眼科進一步檢查，結果為「先天眼球內部發育異常」；另外有一名1歲3個月的孩子同樣是做兒童預防保健服務，並施打日本腦炎疫苗。

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張瑞幸提到，當時進行身體檢查時，孩子因為怕生哭鬧不休，趁著家長協助安撫、短暫安靜的瞬間，做了腹部觸診，因此摸到肝腫大的情況。他說，經過超音波及後續檢測，發現是「肝母細胞瘤」，住院治療預後良好。

國健署說，孩子出生後，都會有一本「兒童健康手冊」，內容包括7次兒童預防保健補助時程及建議使用年齡，補助所涵蓋的檢查項目中，列入各年齡階段常見或必須特別關注的生長發育及健康問題，透過醫師診察評估，了解兒童成長與健康狀態，可及早發現潛在的健康問題並及早介入。

國健署署長吳昭軍表示，除了提供未滿7歲兒童7次兒童預防保健服務，自今年7月1日起，新增未滿7歲兒童6次兒童發展篩檢服務，每階段可各接受1次政府補助的篩檢服務，可配合兒童預防保健服務執行，幫助家長瞭解孩子的健康及發展狀況，如果發現異常，也能儘早轉介專科醫師做進一步診療，讓孩子健康成長。

吳昭軍提到，孩子的健康成長是家長最深切的期盼，為幫助家長瞭解孩子的發育與健康狀態，並及早發現潛在的疾病或健康問題，因此，為了孩子的健康，7次兒童健檢不能少。



國健署說明，家長可留意住家附近的醫院診所是否有提供兒童預防保健服務，透過國民健康署網站兒童健康手冊專區，或上中央健康保險署網站，由首頁「健保服務」選項進入「健保醫療服務」，點選「院所查詢」選項至「健保特約醫事機構查詢」，於右下角點選進階查詢後，至「預防保健服務項目」欄位選取「兒童預防保健」，即可查詢兒童預防保健特約院所。

國健署建議，家長可預先電話詢問確認醫療院所提供兒童預防保健服務時間，帶上孩子的「健保卡」及「兒童健康手冊」，以供院所提供服務並紀錄健康檢查結果。