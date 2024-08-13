50歲男車禍「臉嚴重骨折」！無法吃東西　醫導航定位重新拼臉

▲患者因臉部嚴重骨折，出現顏面不對稱，馬偕醫院透過導航輔助，進行重建手術。（圖／記者張乃文攝）

記者張乃文／台北報導

一名50歲李先生因車禍造成臉部嚴重骨折，除無法正常咬合，還影響視力。台北馬偕醫院透過3D列印及導航技術輔助，將其錯位的骨塊復位，不僅改善咬合、顏面恢復對稱，複視更大幅改善。

收治個案的馬偕口腔顎面外科主治醫師黃子桓提到，50歲的李先生車禍造成左側眼眶、顴骨及上下顎骨骨折，同時伴隨肋骨及小腿骨折，在其他醫院手術治療後情況有改善，但意外當下出現的複視問題變得更嚴重，除了看東西有兩個影像，轉頭還會暈眩。

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黃子桓說，患者初診時除了左顴骨、左眼窩塌陷及咬合不正外，也有顏面骨骨板暴露及骨髓炎、鼻竇炎等問題，並主訴右邊牙齒無法咬合、患處反覆發炎化膿，清創後也無法改善，且複視愈來愈明顯。

黃子桓表示，收治後利用導航輔助定位，執行下顎骨與顏面骨兩次手術，術後一周出院，目前已經恢復咀嚼食物能力，複視大幅改善。

▲醫師說明，透過導航輔助定位，可在眼眶周圍等風險較高區域手術時，提升準確性。（圖／記者張乃文攝）

黃子桓指出，相較傳統顏面骨骨折復位手術，不確定性較高，若利用導航輔助定位，在眼眶周圍等較高風險、手術視野狹窄的地方，也能大幅提高精確性，並減少約1小時的手術時間。另外，術前結合的3D列印技術，可客製化模型，進行骨板預先彎折，這次個案定位骨塊位置後，同時利用「頭蓋骨」的骨塊進行骨移植手術，修補之前骨髓炎造成的大量骨缺損。

黃子桓提到，目前馬偕醫院已經利用導航輔助6名個案完成手術，除了可用於先天畸形跟骨頭錯位癒合外，也適用於大範圍的「口腔惡性腫瘤切除」定位，尤其是接近顱底位置或是鄰近重要神經血管構造的腫瘤，在導航的協助下較完整切除，增加患者的存活率。

黃子桓提醒，不論是顎顏面骨骨折復位手術、腫瘤切除或是植牙手術，都應經過醫師仔細評估，並充分的溝通討論，且術後注意傷口後續照護。