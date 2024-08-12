28歲女站著就喘！醫急換「肺動脈瓣膜」救命　台大手術達百例

▲醫療團隊透過心導管將肺瓣置入肺動脈。（圖／記者趙于婷攝）

記者趙于婷／台北報導

今年28歲的張小姐是先天性心臟病「法洛氏四重症」患者，小時候曾接受開心手術，但成年後因嚴重的肺動脈瓣逆流導致右心室擴大，心臟功能逐漸惡化，「只要站著」就會喘，之後在台大醫院接受心導管置換肺動脈瓣膜手術後，終於改善問題。而張小姐也是台大醫院第100例的心導管置換肺動脈瓣膜患者。

台大兒童醫院小兒部教授、心臟科主任王主科指出，法洛氏四重症是一種常見的先天性心臟病，占了5%，症狀從無症狀到嚴重不等，之後多半會有「發紺」的症狀，值得注意的是，法洛氏四重症過早手術治療，將來肺動脈可能會有較嚴重的逆流，當有嚴重的肺動脈瓣逆流時，唯一方式就是肺動脈瓣置換。

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張小姐在出生6個月就確診法洛氏四重症，5歲曾在台大醫院進行矯正手術，而在5年前開始出現呼吸喘和心悸現象，去年就醫發現舒張期心雜音，且心衰竭指數明顯上升。張小姐自述，當時日常生活已經有點困難，站著就會很喘，經過就醫評估後，安排進行心導管置換肺動脈瓣膜，術後狀況很快就有改善，3天就恢復正常生活。

▲張小姐（右4）是台大醫院第100例心導管肺動脈瓣膜置換術患者。（圖／記者趙于婷攝）

王主科說，治療上有開刀及心導管置換兩種方式，但傳統手術住院需要10天到2周，且會有新的疤痕，而台大醫院在2015年引進免開刀的經心導管肺動脈瓣膜置換術，之後更引入自膨性（self-expandable）瓣膜，過去這種手術需要自費百萬元，對家屬負擔沉重，但台灣已在2021年12月1日通過健保給付。

王主科也提醒，無症狀不代表痊癒，尤其是有肺動脈瓣逆流者，若有嚴重肺動脈逆流者，一定要把握治療的黃金時間，因此建議法洛氏四重症術後需每年追蹤至少一至兩次。