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想變更勇猛！　醫實測「嗑半桶蚵仔」後悔：都快跑出來

▲▼美國一名男子因食用生蠔而引起罕見疾病。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲黃維倫醫師狂嗑烤過的蚵仔卻後悔了，直呼飽到「快要跑出來」。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者李佳蓉／綜合報導

為了能在床上金槍不倒，不少男生會狂吃生蠔、牡蠣。曾有一名20多歲男子為了展現勇猛的一面大嗑生蠔，晚上卻烙屎超過10次而掛急診。泌尿科醫師黃維倫則透露，自己也曾在親友的慫恿下暴吃蚵仔，期待晚上有好表現，親身實測後飽到「都快跑出來」。他也提醒，吃太多海鮮恐釀痛風或心血管疾病，反而引發勃起功能障礙，適量攝取就好。

義大醫院泌尿科主治醫師黃維倫在個人粉專拍攝影片分享，中秋節到了，每次要烤肉時家人朋友都會鼓勵他「蚵仔多吃一點，晚上好好表現一下」，某次他真的聽話猛嗑完半桶烤蚵仔，結果飽到打嗝時蚵仔都快跑出來了，「但晚上居然一點用都沒有」，事後難掩失望。

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黃維倫無奈表示，蚵仔中確實含有豐富的鋅及優質蛋白質，對於男性功能是有幫助的，不過愛護GG應該從平時就得好好補充這些營養素，「平常不愛它，就算你中秋節吃了100顆蚵仔，會變大的也只有你的肚子。」

▲▼汽車旅館,賓館,開房間,完事,做愛,休息。（示意圖／ETtoday資料照）

▲優質蛋白質和鋅對男性生理健康的確有幫助，但應從日常飲食就攝取。（示意圖／ETtoday資料照）

黃維倫在過往的專欄文章中提到，「吃海鮮可以壯陽」是大家都有的普遍認知，其中最常見的就是牡蠣、蛤蠣等等，含有的優質蛋白質和鋅對男性生理健康的確有幫助，有些研究發現洗腎患者或缺乏鋅的患者，在補充鋅後可能可以提升睪固酮，但對於營養均衡的健康成人而言，效果似乎不明顯。

針對有人認為吃海鮮能硬又持久，黃維倫坦言「多半是心理因素」，其缺乏足夠證據的支持。他也提醒，吃太多海鮮可能引發痛風或心血管疾病，反而導致勃起功能障礙，建議適量補充即可。

醫師郭彥良曾指出，鋅與醣類、蛋白質與脂質代謝有很大關係，也是維持男性睪丸正常功能與精子生成的必須，能促進性腺機能與治療生殖障礙，因此常被視為男性助性與勇猛的法寶。但根據衛福部食品營養成分資料庫指出，鋅含量排名第1的並非牡蠣或生蠔，100公克的生蠔鋅含量僅有15.48毫克，低於等重的豬前腳、火雞肉及米胚芽；而海藻類洋菜，鋅含量即高達59.792毫克，才是名符其實的第1名。

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