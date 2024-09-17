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探病送水果「他吃了洗腎」！　無毒教母點名3種人小心

▲▼男子失戀最後洗腎。（圖／彰化醫院提供）

▲腎臟病患者吃完奇異果後，鉀離子升高急洗腎。（示意圖／彰化醫院提供）

記者李佳蓉／綜合報導

到醫院探病帶盒水果、禮品或是營養品都是熱門品項，不過得先考慮患者的病況。無毒教母譚敦慈表示，不建議探病時帶水果，因曾遇過一名腎臟病患者，在吃了親友贈送的奇異果後，導致體內鉀離子飆高，讓原本還未達洗腎程度的病況急轉直下，吃完沒多久就被送進洗腎室。另外她也示警，糖尿病患者及正接受化療的患者，也要謹慎吃水果。

林口長庚醫院臨床毒物科護理師譚敦慈在健康零距離節目中直言，最害怕腎臟科的患者吃水果，因為鉀離子會上升，就曾見過「快洗腎、還沒洗腎」的患者，正在享用親友送的高纖維、高維生素C的奇異果，讓醫護人員全嚇壞，「趕快連絡洗腎室，安排他去洗（腎）。」

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譚敦慈接著說，另外像是糖尿病患者也不要攝取糖分較高的水果；而正接受化療的患者，如果白血球沒有高於3000，也不能吃水果，並強調「不太建議探病帶水果」。

金黃色葡萄球菌,食藥署,即時生鮮蔬果,蔬菜,水果。（圖／記者嚴云岑攝）

▲疾病纏身的患者攝取水果時得多加留意。（示意圖／本報資料照）

營養師方慈聲則補充，自己曾照顧過剛經過骨髓移植及打化療的患者「基本上免疫力幾乎是零」，因此食用需經過刀切的水果，反而存在感染風險，這時贈送小罐的水果罐頭相對是比較好的選擇，因其經過殺菌非常安全，否則也可挑選去皮即可吃的香蕉、橘子等水果。

台灣癌症基金會指出，奇異果所含纖維素是便秘者首選食物，其所含蛋白水解酶，可幫助蛋白質、肉類消化，阻止蛋白凝固。不過，由於含鉀量高，建議腎功能較弱者，尿毒或洗腎者少吃。

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