6歲弟突瀉大量血便！驚罹「克隆氏症」　醫：初期症狀似腸胃炎





▲6歲弟突瀉血便鮮血染褲底，嚇壞爸媽。（圖／童綜合醫院提供，下同）

記者李佳蓉／綜合報導

台中一名6歲陳小弟突然解出大量鮮紅色血便，嚇壞爸媽趕緊將他送醫，經過醫師問診，男童並無明顯腹痛、腹瀉、體重減輕、便秘、發燒等情形，立即安排大腸鏡檢查，發現大腸內有許多鮮血但無明顯的出血原因，推測是小腸出血。經過進一步安排梅克爾憩室掃描、腹部電腦斷層及膠囊內視鏡等檢查，最後診斷罹患發炎性腸道疾病「克隆氏症」。

童綜合醫院兒童醫學部小兒腸胃科胡書瑋指出，從內視鏡檢查影像中判讀發現，男童的小腸有許多潰瘍及出血痕跡，研判罹患克隆氏症早期。經用藥治療後，出血止住並控制病情，他已順利出院，持續於門診追蹤治療。

[廣告]請繼續往下閱讀...

胡書瑋表示，消化道出血分為上消化道出血及下消化道出血，前者常伴隨上腹痛、噁心、嘔吐、吐血、解黑便的情況；後者則較易伴隨鮮血便、腹痛、腹瀉等情形。

▲▼（上圖）箭頭所指處即為出血處；（下圖）童綜合醫院兒童醫學部小兒腸胃科胡書瑋醫師。

胡書瑋說，以該名個案的無痛性血便情況，臨床上會先懷疑是梅克爾憩室導致，這是一種先天性胃腸道畸形，發生比例約2%，男性多於女性，在孩童比較常見，常表現無痛性鮮血便或是腸阻塞的症狀。但最後診斷罹患的「克隆氏症」，是種發炎性腸道疾病，在台灣發生比例約10萬分之4.7，好發於20～39歲的青壯年，少部分發生在兒童，男性多於女性。

胡書瑋說明，克隆氏症是種自體免疫疾病，會造成腸胃道慢性及反覆性發炎，主要症狀是反覆發燒、腹痛與腹瀉，常伴隨一些肛門的合併症，如肛裂，瘻管，膿瘍等，但發病初期常只有部分症狀。此外，兒童在成長發育期間患病，長期腸道發炎就會造成營養吸收不良，所以兒童罹患克隆氏症也可能出現發育不良的狀況。

胡書瑋呼籲，克隆氏症初期症狀與腸胃炎類似，若孩童出現長期反覆腹瀉、腹痛、甚至血便的症狀，家長就應提高警覺，適時由小兒腸胃科醫師診療。