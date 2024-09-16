牙齒卡菜渣「是4大警訊」！　醫：需要抽神經了

▲吃東西老是「卡牙」，小心是牙齒發出的警訊。（示意圖／翻攝自pixabay）

記者李佳蓉／綜合報導

不只金針菇、空心菜，每每只要一進食就逃不過「食物卡牙縫」的命運？這種舌頭狂頂也剔不掉的感覺超難受。牙醫師蔡忠澍指出，牙肉空隙卡菜渣，可能是牙齒發出的警訊，小心與蛀牙、智齒、牙齒斷裂和牙齦萎縮有關，千萬別以為用牙線剔一剔就沒事，只會讓口腔狀況變得更糟。

「健康的牙齒不太會卡菜渣！」蔡忠澍醫師在粉專衛教，若過去沒有這問題，現在食物總是卡牙縫，就得注意牙齒是否生病了，可能與4大問題有關。他也強調，口腔狀況複雜，光是卡菜渣就有許多原因，民眾切勿自行判斷，建議請醫師進行全面評估，才能對症下藥治療：

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1.蛀牙

未及時發現容易越蛀越大，變成一個「牙洞」，不僅進食會疼痛，也會使食物殘渣卡好卡滿，建議就醫進行補牙治療，否則蛀太深，就需要抽神經了。

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2.智齒

智齒生長時空間不足，會侵占鄰牙的位置，或呈現水平、歪斜生長，導致食物卡在牙縫中不易清潔，進而出現反覆發炎的情況。

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3.牙齒斷裂

咬堅硬食物容易導致牙齒缺損或裂紋，當牙齒缺一角，吃東西就會變得敏感，嚴重甚至出現牙髓壞死，但只要及早處理就能恢復原有美貌。

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4.牙齦萎縮

口腔衛生不佳、抽菸、刷牙姿勢不正確等，都會讓牙周病找上門，讓牙齒出現外觀變長、牙縫變大等問題。