上廁所「下體突然掉出一坨肉」　醫：5類女性最好發

▲子宮脫垂成年女性的隱憂。（圖／達志／示意圖）

記者邱晟軒／綜合報導

許多女性在日常生活中可能面臨便秘的困擾，近日一位婦人在診間緊張地詢問婦產科醫師：「我最近如廁時，陰道會掉出一塊肉，到底是怎麼了？」經檢查後，發現這位婦女其實是患上了子宮脫垂，且症狀已經相當嚴重，達到第四度子宮脫垂的程度。

新竹國泰醫院婦產科主治醫師張瑜芹在臉書粉絲團發文表示，子宮脫垂可能會出現腰痠、頻尿、甚至漏尿等症狀，對日常生活造成相當大的困擾和不適，甚至影響性生活品質。她解釋，子宮脫垂是指子宮下移，部分或全部經由陰道外露，通常是由於骨盆底肌肉和韌帶支撐力減弱所致。

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張瑜芹進一步解釋，子宮脫垂好發於年長女性、多產婦女、肥胖者、慢性便秘以及咳嗽患者。隨著年齡增長，肌肉和結締組織支撐力下降；多次分娩加重了骨盆底的損傷；超重加重了對骨盆底的負荷；長期腹部壓力增大也是重要誘因。

子宮脫垂的常見症狀：

1、腰痠

2、陰道內有異物感或下墜感

3、排尿困難或感覺尿不盡

4、頻尿

5、尿失禁

6、子宮露出陰道

7、性生活不適或疼痛

張瑜芹建議，凱格爾運動會是很好的預防子宮脫垂的方式，也可以用於治療輕度的子宮脫垂，預防永遠勝於治療，大家平常就應多注意自己骨盆底肌健康，如果已經有子宮脫垂的症狀，在運動重訓時，一定要有專業教練指導，以免加劇子宮脫垂的症狀。