諾羅病毒多和1食材有關！營養師曝「5大食物中毒」：烤肉小心了

▲營養師提醒，中秋烤肉務必要將食材烤熟。（圖／達志影像／示意圖）

記者趙于婷／台北報導

中秋節烤肉是多數人都會進行的應景活動，但當心肉和海鮮沒烤熟，恐害食物中毒。好食課營養師何采璇統計去年常見的食物中毒，其中最多的就是「諾羅病毒」，大多是受污染的水和食物導致，如烤牡蠣、沙拉，另外包括「沙門氏菌」，常見在高蛋白質食品，如蛋豆肉乳類，還有「仙人掌桿菌」常見米飯和澱粉類製品導致，如香腸、肉醬肉製品。

何采璇指出，根據近期疾管署統計，今年上半年已47件諾羅病毒腹瀉群聚與「烤蚵」相關，建議民眾務必要烤到殼開後，再續烤3～5分鐘才能安心食用。

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而在食物中毒方面，林世航也提出「諾羅病毒、沙門氏菌、仙人掌桿菌、金黃色葡萄球菌、腸炎孤菌」等5類，其中不少都是中秋常見食材，如牡蠣、生鮮海產、肉、香腸等。

何采璇提醒，中秋烤肉仍要切記飯前飯後都洗手，確保不污染接觸的食材，如果海鮮已有些異味或肉片帶有黏液，就不要吃了，避免病從口入。

另外，在烤肉時，使用的夾子和盤子要生熟食分開，避免交叉污染，需特別留意的是，為絕大多數的細菌食物中毒都是未充分加熱而起，因此記得一定要把食物煮熟再吃，而食物退冰後要立即食用，不吃的食物也記得要立馬冰回冰箱，以免處於危險溫度帶過久，導致細菌滋生。

▲中秋節烤肉當心食物中毒。（圖／好食課提供）